Patrick Artus : "Aujourd'hui, les actionnaires continuent à recevoir la rémunération du risque alors que ce sont de plus en plus les salariés qui prennent les risques"

Atlantico : Dans votre dernier livre, Et si les salariés se révoltaient (Fayard), vous décriviez la détérioration de la situation des classes moyennes consécutive du fait que les entreprises ne payent pas assez leurs salariés. Qu'est-ce qui explique cette situation ?

Patrick Artus : Je crois que c'est plus complexe que cela. Il y a deux questions. La première question est celle du partage du revenu entre les salaires et les profits. Il y a plein de pays où la part des salaires dans le revenu national a diminué. Mais ce qui rend le débat compliqué en France, c'est que ce n'est pas le cas chez nous. En France la part des salaires dans le revenu national a légèrement augmenté alors qu'elle a considérablement baissé au Japon, aux Etats-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne etc.

Donc ici tout dépend de savoir si on parle de la France ou du monde. Si on parle du monde, il est vrai que les salariés reçoivent une part de plus en plus petite du revenu intérieur brut, si on parle de la France, ce n'est pas le cas.

Qu'est-ce qui explique cette différence française ?

En France, même si le taux de syndicalisation est très faible, on a encore un pouvoir syndical qui est plus important que dans d'autres pays comme les Etats-Unis par exemple. Et il ne faut pas oublier qu'on a un salaire minimum qui est très élevé. Ce qui empêche qu'on ait des salaires très faibles pour des revenus peu qualifiés, ce qui est par exemple le cas en Allemagne. Le salaire minimum joue évidemment un rôle. La France du point de vue du partage des revenus est donc totalement atypique du point de vue du partage des autres pays. Mais ce que nous disons dans notre livre, c'est que plus intéressant que le partage des revenus, il y a le partage des risques. Et pour le coup c'est aussi vrai pour la France. On demande aux salariés de porter une partie de plus en plus importante des risques. Quand l'économie ou l'entreprise va mal, on a flexibilisé les marchés du travail rendant plus facile pour les entreprises de licencier. Les salariés peuvent être amenés, comme on l'a observé, à travailler plus d'heures pour un même salaire. Plus intéressant que le fait que les salaires ne suivent pas la productivité, il y a le fait que la tendance contemporaine est de demander aux salariés de porter de façon de plus en plus importante les risques de l'entreprise ou économiques. Ceci n'est pas choquant en soi, cela pourrait même être une bonne idée. Mais ce qui est choquant est le fait qu'ils ne soient pas rémunérés pour cela. Et que ce sont toujours les actionnaires des entreprises qui récupèrent la rentabilité très élevée du capital. Et cette rentabilité très élevée du capital reflète normalement le fait que ce sont les actionnaires qui prennent les risques. A partir du moment où ce n'est plus le cas, ce devraient être les salariés, qui eux prennent les risques, qui devraient recevoir une rémunération pour ces risques, pas les actionnaires. C'est cela qui me semble le plus choquant dans le capitalisme contemporain. Le fait que l'on puisse faire porter plus de risques n'est pas en tant que tel un problème. On peut penser que si on ne peut pas licencier, on risque d'aller vers une catastrophe économique.