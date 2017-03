"Patients" : chapeau Grand Corps Malade !

"PATIENTS"

DE GRAND CORPS MALADE ET MEHDI IDIR-

AVEC PABLO PAULY, SOUFIANE GUERRAB, ETC…

L’AUTEUR – REALISATEUR

C’est un jeune homme qui voulait devenir basketteur professionnel, et qui, ses rêves brisés à la suite d’un terrible accident, va réussir à survivre en devenant "artiste".

De son vrai nom Fabien Marsaud, celui que l’on connaît sous le pseudo de Grand Corps Malade est né le 31 juillet 1977 au Blanc Mesnil en Seine-Saint Denis dans une famille aisée. Grand ( I,96m), longiligne, sportif, il se passionne très tôt pour le basket, et après le bac, passe un diplôme d’études universitaires générales en Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Le 16 juillet 1997, il plonge dans une piscine dont le niveau d’eau est insuffisant. Il se fracture une vertèbre et se réveille tétraplégique. On lui annonce qu’il ne pourra sans doute plus marcher.

Mais le jeune homme de vingt ans va se battre, retrouver une certaine mobilité, obtenir un diplôme d’études supérieures spécialisées de management sportif et entrer au service marketing du Stade de France.