Pas le temps de faire du sport ? Inspirez-vous des méthodes de haut niveau pour faire moins mais mieux

Atlantico : Un article du Guardian établit un lien entre la manière de faire du sport, notamment en usant de la méthode HIIT (qui consiste à alterner exercices intenses et repos), et la longévité du corps. Quel est l'impact de cette pratique sur le corps humain ? Des travaux ont-ils démontré l'efficacité de cette méthode ? Quelles en sont les limites ?

Les publications qui mettent en évidence les bénéfices de l'exercice physique sur la santé à tous les âges de la vie sont aujourd'hui particulièrement nombreuses. Cette notion est à présent répandue dans les médias et connue d'une grande partie de la population. L'exercice physique est en effet bénéfique à l'appareil cardio-vasculaire (cœur, artères et veines), à l'appareil locomoteur (os, articulations et muscles), au cerveau et au métabolisme glucidique et lipidique (réduction de la quantité globale de la graisse corporelle dite de stockage, prévention du diabète de type 2).

L’activité physique est définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme tout mouvement produit par les muscles squelettiques (les muscles rouges : membres, cou, épaules, dos, région lombaire, abdomen…) et responsable d’une augmentation de la dépense énergétique supérieure à celle de repos. L'activité physique est à la santé : c'est devenu un lieu commun. Mais une simple augmentation de la dépense énergétique n'a qu'un faible intérêt. La chanson de Tom Novembre (1983) "Parcours santé" est une caricature de l'exercice physique léger (parcours santé sur les sentiers goudronnés, pour mémères en baskets…).

On considère aujourd'hui que les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer chaque semaine au moins : soit deux heures et demie (soit cinq fois une demi-heure) d’activité d’endurance d’intensité modérée ; soit une heure et quart d’activité d’endurance d’intensité soutenue ; soit une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue. Il faut préférer les exercices d’endurance (marche rapide, cyclisme, natation…) qui mobilisent environ 50 % de la réserve de fréquence cardiaque ou FC (soit la fréquence cardiaque maximale ou FCM moins la fréquence cardiaque de repos ou FCR). Pour une reprise d’activité physique, on recommande de commencer par une FC inférieure à 50 % de la réserve. Comme exemple d’activité physique modérée, citons la marche à plus de 4 km/h : elle entraîne une augmentation de la fréquence respiratoire ou FR, mais permet de parler sans gêne au cours de l’effort.

La FCR se mesure en prenant le pouls ou à l'aide d'un appareil d'auto mesure, en position de relâchement musculaire complet (soit de préférence allongée, soit assise confortablement dans un fauteuil) et effectif depuis au moins 15 à 20 minutes. La FCM peut être grossièrement estimée à l'aide de la formule d'Astrand : chez l'homme, FCM = 220 moins l'âge ; chez la femme, FCM = 226 moins l'âge. Mais cette formule n'est pas précise : un test de course est préférable. Pour le réaliser, il faut commencer par un échauffement d'un quart d'heure en course peu rapide ; après quoi, il faut accélérer graduellement toutes les 30 secondes, jusqu'au point où l'on a l'impression d'être à son maximum et de maintenir ce maximum pendant au minimum trois minutes : c'est à cet instant qu'il faut mesurer la fréquence cardiaque (le mieux est bien sûr d'être équipé d'un cardio fréquencemètre qui permet de mesurer la valeur avant l'interruption de l'effort).