Il n'y a pas que les burgers qui peuvent être mauvais pour votre santé, leurs emballages aussi

Atlantico : D’après une équipe de chercheurs de l’Institut américain de la santé, des substances présentes dans les emballages des fast-foods se retrouvent dans la nourriture que nous consommons. Comment ce transfert se produit-il ?

Nathalie Gontard : Ce transfert est un phénomène physico-chimique tout à fait normal. Lorsqu’une molécule est présente dans une substance et pas dans une autre, la nature cherche un équilibre et va faire migrer cette substance. Ainsi, si des substances sont présentes sur un emballage et que cet emballage est en contact avec un aliment, forcément les substances vont sur l’aliment. La quantité que l’on va retrouver sur l’aliment va dépendre de plusieurs facteurs : la durée de conservation, le type d’aliment, le type d’emballage, la température, etc. Ce phénomène est donc totalement naturel.

Les emballages sont des matériaux très exigeants. Nous ajoutons beaucoup de petites substances pour des raisons différentes. Il faut que les emballages soient transparents, résistants, pas chers… Pour arriver à leurs fins, les industriels ajoutent beaucoup d’additifs qui sont des petites molécules comme des colorants, des plastifiants, des antioxydants etc. Comme ces substances sont petites, lorsque l’emballage entre en contact avec l’aliment, elles se transfèrent vers celui-ci.

Quels sont les différents risques pour la santé des substances présentes dans les emballages de nourriture ?

Un risque est le résultat d’un danger et d’une exposition. Nous devons nous préoccuper de la dangerosité de la substance mais aussi de la quantité présente dans l’aliment que le consommateur va ingérer. C’est avec ces deux informations que nous pouvons évaluer le risque ou non pour notre santé. Très peu de substances sont dangereuses de façon absolue, tout dépend de la quantité que nous ingérons. Quasiment aucune substance ne peut être catégorisée comme dangereuse ou pas : tout dépend du niveau d’exposition du consommateur. Comme le dicton l’affirme : “c'est la dose qui fait le poison". Même l’eau ingérée en trop grande quantité aura des effets nocifs sur notre santé. C’est pour palier à ce type de dangers qu’il existe de nombreuses réglementations et l’Autorité européenne de sécurité des aliments travaille beaucoup sur cette question notamment.