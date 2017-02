Mais vous n’avez pas honte Mme Merkel ? Elle va (pas toute seule quand même) dresser un mur pour bloquer les migrants en Libye !

Lors d’un sommet européen qui s’est tenu à Malte, la chancelière allemande a été claire et limpide. "Nous savons que la situation des réfugiés est dramatique en Libye. C’est pour cela que nous devons procéder dans le même contexte qu’en Turquie : empêcher l’illégalité, mettre fin au jeu des passeurs et des trafiquants, et améliorer la situation des réfugiés".

C’est beau tout ça. Et les migrants qui s’entassent sur les côtes libyennes pour tenter de gagner la Sicile lui seront certainement reconnaissants. Dans le détail il s’agit bien d’un mur qui n’ose pas dire son nom. Car un mur c’est vilain et c’est bon pour l’ignoble Donald Trump.

L’Union européenne s’engage donc à former des gardes côtes libyens qui bloqueront les embarcations des passeurs. Notons que l’UE affecte d’ignorer que la Lybie est un État de non-droit absolu. Le droit là-bas, c‘est la kalachnikov et la corruption. Passons. Sous l’impulsion de Mme Merkel, il a également été décidé d’entamer une fructueuse collaboration avec les tribus du Sud du pays. Ces tribus-là, qui ont besoin d’argent, collaborent avec les passeurs.

Et ça leur rapporte, toujours selon l’UE, entre 6 à 7 millions d’euros par semaine ! Et que va faire l’Union européenne ? Eh bien, sans doute les payer à la place des passeurs. Et peut-être même mieux, un argument qui sera très convaincant… Et que vont faire les tribus avec tout cet argent ? Eh bien acheter des kalachnikovs et des lance-roquettes, ce qui contribuera certainement à la stabilité de la Libye.

On comprend Mme Merkel. Elle a déjà accueilli 1 million de migrants chez elle. Et elle n’en veut plus. Donc on va payer. Des milliards pour les Turcs qui retiennent chez eux les migrants indésirables en Europe. Des centaines de millions pour les sympathiques tribus libyennes. On a les moyens donc on crache au bassinet. Mais de grâce, ne parlons pas des droits de l’Homme et "d’améliorer la situation des réfugiés".

Car l’hypocrisie est souvent – et c’est le cas dans cette affaire – bien pire que le mensonge. Croit-on qu’Erdogan traite bien les réfugiés, qui, à notre demande, s’entassent chez lui ? Qu’avec l’argent des Européens, il leur assure de la nourriture et un logement décents ? L’hypothèse la plus vraisemblable est qu’il leur construit des mosquées et leur distribue des Corans. Quant aux fameuses tribus libyennes, il est plus que probable qu’elles tireront dans le tas sur les migrants qui essaieraient de passer.

Mais tout ça n’est que broutilles à côté de ce que fait Donald Trump. Le Premier ministre maltais qui présidait la réunion de l’UE a eu des propos très francs le concernant : "Nous ne sommes pas comme d’autres : nous respectons les droits de l’Homme". Même pas peur de la Maison Blanche… On est quand même en droit de se demander si l’Union européenne est respectable elle ?

PS : Au point où nous en sommes du grotesque et du burlesque, il y a une solution sur laquelle l’UE devrait se pencher. La Libye a été pendant longtemps une possession italienne. Donc recolonisons la Libye. Comme ça les migrants n’auront pas de chemin à faire pour se rendre en Italie…