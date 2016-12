Il n'y a pas de fatalité: beau roman-plaidoyer d'Anaïs Jeanneret

Nous, l'univers, la vie, la mort: que vous soyez croyant ou non, lisez François Cheng, vous vous poserez de bonnes questions, et vous trouverez peut-être certaines réponses.

Alors que l'entreprise Uber et les syndicats et associations de chauffeurs VTC sont en conflit depuis plusieurs semaines maintenant, le géant californien se démène tant bien que mal au niveau de sa communication pour sortir la tête haute de cette histoire.

Le régime de Vladimir Poutine s'affirme sur terre dans le monde entier et veut maintenant s'imposer dans le ciel ?

L'objet de cet ouvrage est d'explorer ce qui mène du "souci de soi", tel que défini par l'Antiquité grecque, au "corps augmenté", dont le sport de haut niveau propose aujourd'hui une version expérimentale. Ce trajet n'est pas seulement un reflet historique, celui d'une histoire des pratiques corporelles qui inclurait la médecine, les gymnastiques, l'éducation physique et le sport. Extrait de "Du souci de soi au sport augmenté" d'Isabelle Queval (1/2).

Des découvertes récentes démontrent scientifiquement que notre mode alimentaire est déterminant pour notre bien-être émotionnel, mais aussi, plus globalement, pour la santé mentale de tous, car la biologie de notre cerveau est fonction de nos apports alimentaires. Cela ouvre de nouvelles perspectives, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, à l’heure où les psychothérapies montrent leurs limites et où les médicaments qui agissent sur notre cerveau sont remis en cause pour leurs effets secondaires. Extrait de "Bien dans son assiette, bien dans sa tête", de Stéphane Clerget (1/2).