"Pas d'EX-CU-SES !" : pourquoi la stratégie de Laurent Wauquiez pourrait être nettement moins perdante qu'anticipé

"L'affaire Wauquiez" provoque un remous certain dans la sphère médiatique et politique, mais a-t-elle un impact sur les lignes du paysage politique français ? Laurent Wauquiez risque-t-il une défection de ses électeurs ?

Maxime Tandonnet : La question se situe à plusieurs niveaux. Il est certain que cet incident n’aura pas de conséquences sur le noyau dur de ses sympathisants et des militants qui l’ont élu. Son attaque contre Darmanin et ses accusations envers le président Macron ne vont pas forcément déplaire à la droite qui le soutient et qui veut en découdre avec le pouvoir actuel. Au contraire, la virulence des critiques dont Wauquiez fait l’objet, y compris de la part de ses adversaires dans son propre camp, peut favoriser une réaction de solidarité autour de lui.

Cependant, au-delà de ce cercle, l’impact de ses déclarations est plus complexe. Laurent Wauquiez s’est visiblement fait piéger dans des conditions qui surprennent pour un homme politique de son expérience. Ce faux-pas n’est pas favorable en termes d’image personnelle car il peut être interprété comme un signe de naïveté par rapport à l’état d’esprit dominant, qui fait peu de cas du respect de la parole donnée et du sens de l’honneur. De même, les attaques personnelles auxquelles il s’est livré ne donnent pas le sentiment de relever le niveau de la politique française. On reste dans les batailles de personnes et les conflits d’ego, bien éloignés des grandes préoccupations des Français : prélèvements obligatoires, pouvoir d’achat, immigration, sécurité, emploi. Pour l’image de M. Wauquiez, la séquence n’est pas franchement favorable.

Edouard Husson : Oui, Wauquiez est fini politiquement. Le comportement qu’il vient de révéler n’est pas une surprise pour qui a suivi son parcours depuis des années. Vulgarité, absence de maîtrise de soi, banalité de la pensée bêtement “très à droite”. Wauquiez s’est imposé à la tête des Républicains du fait du vide créé par le départ de Sarkozy, Juppé et Fillon et du désarroi de Xavier Bertrand et de Valérie Pécresse qui ne comprennent plus un électorat devenu très conservateur. Wauquiez avait apparemment une position adéquate sur l’échiquier politique; il pouvait laisser penser qu’il serait Sarkozy en plus conséquent: son attirance pour le protectionnisme et son scepticisme sur l’Europe pouvaient lui faire gagner des voix dans les classes moyennes qui ne veulent pas au fond voter pour le Front National. Mais cela voulait dire aussi entretenir un minimum de respectabilité pour ne pas effrayer la droite orléaniste ou légitimiste par un bonapartisme intempestif. Or, en jurant comme un charretier, il balance sur tout le monde, ses amis comme ses adversaires; il attaque à la fois le patronat et les syndicats. C’est Poujade ou Le Pen avec la grossièreté en plus. Ajoutons qu’il s’est fait prendre comme un bleu. Qui aura envie de voir président de la République un homme qui se fait attraper ainsi par des étudiants? On ne donne pas cher du pays qu’il représenterait dans les grandes négociations internationales.

Beaucoup d'élus de LREM ou d'autres partis adversaires de LR ont dénoncé la "trumpisation" de Laurent Wauquiez, s'attaquant principalement au fond de ses déclarations. Ne manquent-il pas la vraie trumpisation, celle de "l'attitude", qui lui interdit notamment de s'excuser de ses propos, afin de ne surtout pas donner l'impression de céder à une pensée "politiquement correcte" ?

Maxime Tandonnet : Oui, je suis bien d’accord. La suspicion envers M. Wauquiez d’avoir délibérément proféré ces propos en sachant qu’ils seraient enregistrés et largement diffusés ne résiste pas un instant à l’analyse. S’il l’avait fait exprès, il n’aurait sûrement pas porté une telle critique envers Nicolas Sarkozy dont il a dû s’excuser. Il est impossible de parler de « trumpisation » à ce niveau, c’est-à-dire d’une volonté délibérée de provoquer un tollé médiatique pour faire parler de lui. En revanche, par son refus de toute forme d’excuse et regret vis-à-vis de M. Darmanin et du chef de l’Etat, il envoie un message à l’opinion publique : fermeté, intransigeance, détermination dans le combat politique qui est engagé. Il refuse d’autant plus de s’excuser qu’il estime être victime de la diffusion de paroles qui n’avaient pas vocation à sortir d’un cercle restreint. Là, nous ne sommes pas au niveau du débat d’idées ni de la mis en cause du politiquement correct (sur les minorités, l’immigration, les frontières, etc.) Nous sommes plus dans une logique de pure politique politicienne, d’opposition envers une équipe et de conquête du pouvoir, de retour à la logique droite/gauche. .