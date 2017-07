Il n'y a pas d'autre Jupiter que Macron et Bercy est son prophète (ou l'inverse...) : faut-il s'alarmer de l'ascendant donné au ministère des finances ?

Atlantico : Que peut-on attendre d'un quinquennat basé en majeure partie sur l'économie ?

Jean-Paul Betbeze : D’abord, nous assistons actuellement à un revirement médiatique en défaveur d’Emmanuel Macron.

Après la phase de sidération liée à son élection, puis à ses premiers pas internationaux, viennent les critiques - de partout, suite à différents faits : Général de Villiers, statut de « la première dame », propos de Mme Haïm, bourdes de députés…. Il faut donc faire attention à ne pas céder à cette nouvelle vague, où l’analyse estsouvent médiocre, pour autant qu’elle existe.

Ensuite, concernant « la colonne vertébrale du pouvoir », je crois qu’elle part de l’Elysée. Il y a peu de jours par exemple, face aux comptes publics « insincères » (sic Cour des Comptes), le Premier ministre avait pensé réduire les dépenses cette année, puis à reporter les baisses d’impôt à l’an prochain. Les patrons et nombre d’économistes (notamment réunis à Aix par le Cercle des économistes) avaient critiqué cette démarche qui ne donnerait rien. Bruno Lemaire, à Aix, écoutait et reprenait ce message, l’amenait à Paris, et l’arbitrage changeait, à l’Elysée. En ces temps moins critiques qu’aujourd’hui (15 jours), ce changement de calendrier était bien compris. De fait, il faut profiter de l’amélioration économique en cours et des taux bas pour diminuer, ensemble, dépenses publiques et impôts. C’est même une démarche assez libérale, jupitérienne si l’on veut, Elyséenne sans doute – qui met d’ailleurs tout le monde d’accord. Au vu de ce qui s’est passé dans les cas d’assainissement budgétaire, et de ce que dit la théorie, elle est économiquement fondée.

Ensuite, les économies budgétaires ne sont évidemment pas fonction des effectifs, mais des montants en jeu et de la capacité à les différer. Or il se trouve que les dépenses salariales sont fixes à court terme, tandis que les programmes peuvent être en partie différés. Pour les dépenses de défense nationale, où la France est dans la norme européenne, un effort supplémentaire est prévu – et il est souhaitable qu’il s’inscrive à terme dans des projets plus européens, afin d’en répartir les coûts. Bien sûr, il s’agit là de défense nationale, pas seulement de déficit public : il faut donc être prudent, et européen. Au total, le différé d’un an a été pris sous la contrainte d’économies à faire rapidement, compte tenu de la « surprise » du déficit. L’origine de la faute n’est donc ni le Général, ni le Président ! Soyons sérieux. Enfin, pour s’en sortir, il faut évidemment faire de l’économie sérieuse, avec de l’explication politique, sérieuse également.