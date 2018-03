Pas d'agriculture durable demain sans que les exploitants ne deviennent de véritables agri-entrepreneurs

Point fort de l'économie française, la filière agro-alimentaire représente 14% de l'emploi national et a le 3e excédent commercial au plan national, après l'aéronautique et les parfums. Les femmes et les hommes qui font l’agriculture sont des chefs d’exploitation devenus « agro-entrepreneur ». De tout temps résilients, de nombreux enjeux posés restent à relever. Mais comment s’adapter aux évolutions permanentes et faire vivre nos territoires ?

De tous temps, l'agriculture a été un secteur économique en pointe sur le progrès technique. C’est pourtant un changement radical de la perception des agriculteurs qui doit être opéré. En effet, les exploitants agricoles souffrent de voir leur métier perçu comme archaïque et voué à la sous-productivité.

La vie d’un agriculteur ressemble néanmoins en tout point à celle d’un entrepreneur : gestion et anticipation des flux, adaptations des moyens de production, recherche de financements, diversification et préservation des actifs… Ces « agro-entrepreneurs » connaissent toutes les contraintes et les défis des chefs d’entreprises. Ils sont aussi et surtout les vecteurs de croissance qui se doivent de demeurer compétitifs sur un marché de plus en plus mondialisé. Les agriculteurs français sont les mieux formés d’Europe et excellent leurs savoir et compétences au sein du pays le plus sûr au monde en matière sanitaire. Et pourtant ils ne vivent pas des fruits de leur travail, étant de fait le seul secteur économique où les producteurs ne couvrent pas leurs coûts de production, c’est bien là une hérésie !

Premiers maillons de la chaîne alimentaire, les agro-entrepreneurs nous nourrissent, nous citoyens, nous pouvoirs publics, nous entrepreneurs, nous élus, trois fois par jour. Eux n’arrivent plus à nourrir leurs enfants. Cette spirale, destructrice de valeur doit évidemment s'inverser. Les agriculteurs s’adaptent et innovent, je pense ici notamment aux circuits courts qui se mettent en place. Je salue la tenue des Etats-Généraux de l'Alimentation, voulue par le Président de la République, dont le but est d'instaurer de l'équité dans le partage de la valeur au sein de la chaîne alimentaire.

Ces mêmes agriculteurs, on ne le sait que trop peu, entretiennent et participent activement à la vie de nos territoires alors même que l’avenir de la relation agriculture-territoire est conditionnée par la présence d’autres secteurs économiques et administratifs. L’aménagement du territoire ne peut se faire sans le secteur agricole, qui joue un rôle social et paysager (paysages bien spécifiques à la France), d’autant plus en zone péri-urbaine. Les agriculteurs s’engagent, au sein d’associations, en devenant élu local ou tout simplement en déneigeant les routes comme nous l’avons constaté récemment. Ils sont essentiels à la vie et à l'activité économique des territoires. N’oublions pas que pour un agriculteur, cinq emplois indirects sont liés à l'agriculture.