"Les particules élémentaires" : remarquable, mais trop de sexe, envahissant

LES PARTICULES ELEMENTAIRES

De Michel Houellebecq

Adaptation, mise en scène et scénographie: Julien Gosselin

Avec la troupe de « Si vous pouviez lécher mon cœur » : Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron, Alexandre Lecroc-Lecerf, Caroline Mounier, Victoria Quesnel, Geraldine Roguez, Maxence Vandevelde

INFORMATIONS

Odéon – Théâtre de l’Europe

Place de l’Odéon

Jusqu'au 1er octobre

du mardi au samedi à 19h30, le dimanche à 15h. Relâche le mardi 26 septembre

Durée : 3h50

Réservations: 01 44 85 40 40 /www.theatre-odeon.eu

RECOMMANDATION

BON

THEME

Le conte épique et sulfureux de Houellebecq adapté et magnifié par Julien Gosselin dans un spectacle ‘total’, baroque et minimaliste, poétique et trash, assourdissant et intimiste.

La saga de deux demi-frères, enfants des trente glorieuses qui grandissent dans un monde post 68 où le libéralisme matérialiste triomphant gangrène, après l’économie et la société, les esprits et les corps.

Enfants mal aimés, ces demi-frères sont les pantins d’un déterminisme qui fait de l’un, un primate obsédé par le sexe, qui finira fou, et de l’autre un génie scientifique, incapable d’aimer, qui se suicidera, après avoir entrevue la possibilité d’une nouvelle humanité : asexuée et baignant, en sous vêtements, dans un irréel bonheur. Ultime image du spectacle.

Pendant près de quatre heures leurs deux chemins de décomposition se croisent dans une société qui peu à peu, perd tout repère, toute limite. Des amours avortent, des utopies s’enlisent, de scènes en scènes (où l’on rit parfois de se reconnaître), l’impossibilité d’une vraie rencontre s’installe. L’humanité se détruit.

POINTS FORTS

- Le travail sur le texte pour tirer du roman une pièce alerte et vivante, qui capte l’attention durant plus de trois heures.

- Toute la troupe. Les comédiens sont justes dans la démesure comme dans la confidence.

- La scénographie avec le recours à la musique « live », comme à la vidéo, parfaitement justifié.

POINTS FAIBLES

- Le sexe – utile à la démonstration – mais envahissant à un point qu’on frise l’écœurement.

- Quelques scènes vraiment douteuses sur le satanisme comme l’Hommage à Charles Manson (hippie américain reconnu coupable du meurtre de Sharon Tate) pour forcer la dimension provocatrice de la pièce. On s’en passerait volontiers.

EN DEUX MOTS...

Acclamée au Festival d’Avignon en 2013, cette création du très jeune Julien Gosselin n’a pas pris une ride. Les inventions scénographiques, la puissance des effets et des ambiances, l’engagement des comédiens dans ce marathon épuisant, tout concourt à vous emporter. Reste le texte, le propos…. Ca, c’est le mystère Houellebecq. Charlatan ou visionnaire.

Seul bémol, donc: la place, envahissante, donnée au sexe.