Parti radicalisé, passerelles avec l’extrême-droite... : les définitions traditionnelles de ce qu’est la droite (et de là où elle s’arrête) ont-elles encore un sens à l’ère de la mondialisation ?

Atlantico : Dans un entretien pour l'opinion lundi 09 octobre, Laurent Wauquiez a notamment déclaré : « Je connais par cœur la musique, car on l’a déjà jouée à Nicolas Sarkozy. Pour décrédibiliser la droite, on clame tout haut que c’est l’extrême droite et, emballez c’est pesé, dans la sphère médiatique ». Dans le Figaro, Gérald Darmanin, qui souhaite rester chez les républicains, accuse de son côté Laurent Wauquiez d’ouvrir des passerelles idéologiques entre la droite et l’extrême droite. Au-delà du cas de Laurent Wauquiez, la droite ne devrait-elle pas réexaminer le cas de l’extrême droite non pas par complaisance pour ce le parti, mais afin de prendre en compte le contexte politique contemporain ?

Hormis, le rapport à la légalité républicaine, ces sujets ne sont-ils pas devenus au cœur des défis posés par la mondialisation et la crise migratoires à l’Europe et à la France ? Comment la droite peut-elle s'inscrire dans une pensée républicaine et démocratique tout en prenant en compte le monde d'aujourd'hui ?

Maxime Tandonnet : Je suis de l’avis que « la droite » devrait faire sa révolution culturelle et repenser de fond en comble la politique, le sens de la vie politique. 2017 a donné lieu à un renouvellement de la classe politique. Un grand coup de balai a été donné par l’électorat. Un big bang s’est produit. Les anciens visages ont disparu. Une nouvelle génération est arrivée au pouvoir. Ce fut le tour de force de LREM de récupérer ce mouvement à son profit. Pourtant, rien n’a vraiment changé sur le fond des choses. On le voit bien : personnalisation médiatique du pouvoir à outrance, tyrannie de la communication et des polémiques, narcissisme, obsession des sondages, pensée unique dominante, sur l’Europe, les phénomènes migratoires, l’autorité de l’Etat. Franchement, le débat d’idées n’existe plus. Le pays semble anesthésié, indifférent, désabusé, comme revenu de tout. Le message de la droite, ou des « républicains modérés » doit être de réhabiliter la politique en la ramenant aux seules réalités, au goût de la vérité et du débat démocratique, sur tous les sujets, au sens de l’action et du gouvernement pour le bien commun. Bref, arracher la politique aux limbes de la communication à outrance, sous toutes ses formes, pour la ramener sur la terre ferme en rouvrant un débat libre et démocratique, sans tabous, sur les grands sujets de fond, l’Europe, les frontières, la démographie, les banlieues, la politique industrielle, l’énergie, l’avenir de l’école, la sécurité des biens et des personnes, notamment face au terrorisme, l’unité nationale contre le communautarisme, voilà quelle est la vocation de la droite aujourd’hui.

Pierre Rigoulot : Réexaminer le problème de l’extrême-droite n’est pas seulement d’une grande utilité pour la droite sur le plan tactique. C’est indispensable aussi sur le plan stratégique.

Sur le plan tactique parce que des millions d’électeurs mécontents, inquiets, insatisfaits de ce que leur ont offert récemment les partis classiques,mais déçus aussi par leFront National, sont en déshérence. Je ne vois pas en quoi il ne faudrait pas ouvrir des passerelles idéologiques. Tout dépend dans quel sens on les prend, ces passerelles, après tout !Si d’anciens électeurs du FN se tournent vers la droite classique, il faut s’en réjouir, c’est tout. A condition, bien sûr, que cette droite classique reste globalement ce qu’elle est, il est important qu’elle montre à ces gens déçus par l’agressivité d’une Marine Le Pen qu’ils trouveront avec la droite classique un cadre politique dans lequel on ne confond pas adversaire et ennemi. Et il faut leur montrer qu’avec la droite classique, la référence nationale reste entière sans pour autant vouloir mettre à bas l’Europe. Ce sont là deux passerelles importantes !