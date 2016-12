Un parlementaire américain exige une enquête sur les relations entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine… mais au fait, comment les intérêts américains sont-ils eux aussi relayés dans la vie politique française ?

Atlantico : Si l'influence de la Russie dans les démocraties occidentales est au cœur de l'attention médiatique et politique de ces dernières semaines, comme en témoigne la volonté d'un parlementaire américain d'ouvrir une enquête sur les relations entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine, les Etats-Unis n'interfèrent-ils pas eux aussi dans la vie politique française ? Quels sont les relais des intérêts américains dans les partis politiques français ?

François-Bernard Huyghe : Tout d'abord, il y a en ce moment une paranoïa sur l'influence russe que l'on ne connaissait même pas au moment du Maccarthysme et de la Guerre froide.

On voit émerger l'idée que Poutine manipulerait dans l'ombre les chefs d'Etat ou responsables politiques occidentaux (Trump, Marine Le Pen, etc.). Il me semble qu'il faudrait quelque peu modérer ces accusations...

Il y a eu deux grandes périodes dans les stratégies d'influence américaines.

Pendant la Guerre froide, la doctrine de diplomatie publique a été élaborée sous Eisenhower : l'idée était de créer des moyens d'influencer les peuples d'Europe de l'Est avec l'argent des contribuables. Des radios comme Voice of America émettaient ainsi en tchèque, en polonais, etc., et présentaient une image favorable de l'Occident. La diplomatie publique passait aussi par une action culturelle favorisant des expositions d'art, le cinéma, la traduction de certains livres, mais aussi des congrès d'intellectuels antitotalitaires. Enfin, des futurs dirigeants, des journalistes étaient invités aux Etats-Unis : on leur faisait visiter les institutions, des bourses dans les universités américaines étaient données aux éléments les plus prometteurs, des rencontres dans des think tanks étaient organisées... La politique de diplomatie publique était une stratégie ouvertement idéologique et centralisée, menée dans le but de contrer l'influence du communisme. Reagan disait que l'une des raisons pour lesquelles les Etats-Unis avaient gagné la Guerre froide était liée à l'efficacité de ces stratégies de diplomatie publique.

Quand l'URSS a disparu, les Etats-Unis ont moins utilisé les dispositifs de diplomatie publique et sont passés à l'option du soft power, c'est-à-dire l'influence du mode de vie, de la musique, du cinéma, mais aussi de la technologie. Une formule célèbre dit que le soft power, ce sont les deux M (le "M" de Macintosh et le "M" de Microsoft), et les deux H (le "H" de Harvard et le "H" de Hollywood).

L'opposition entre diplomatie publique et soft power n'est pas absolue et après le 11 septembre 2001, les Etats-Unis sont revenus en force dans l'action idéologique. Des formes d'influence plus directes ont ainsi été élaborées. Lorsqu'elle était au secrétariat d'Etat, Hillary Clinton avait relayé l'idée d'une diplomatie par laquelle les services diplomatiques américains s'adresseraient directement aux populations étrangères. Le programme Young Leaders est également un exemple de cette influence directe auprès des élites : François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine ont tous été reçus aux Etats-Unis. Ce programme est en quelque sorte un investissement dans des personnalités dont les Etats-Unis espèrent qu'ils comprendront la politique et les positions américaines. Par ailleurs, certains hommes politiques français fréquentent directement l'ambassade des Etats-Unis et ont des conversations pour le moins ouvertes avec l'ambassadeur américain : au moment du cable gate de Wikileaks, des dépêches diplomatiques américaines ont raconté comment l'ambassadeur américain parlait très librement de la politique française avec Dominique Strauss-Kahn.