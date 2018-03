Paris est devenue la ville la plus attractive d’Europe, mais Anne Hidalgo n’y est pour rien...

Tout a changé, la 29ème édition du MIPIM, qui se tient jusqu’à demain à Cannes, a sacré le grand retour de Paris dans la compétition internationale des grandes villes à laquelle se livrent les grands investisseurs en immobilier. Immobilier résidentiel, commercial ou de bureau.

Avec 291 milliards d’euros investis, l’Europe affiche en outre un bilan 2017 record et continue d’attirer les investisseurs internationaux. Les intentions d’investissements devraient permettre de dépasser ce record en 2018.

CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d’entreprise, révèle dans son enquête annuelle « Global Investor Intentions Survey » réalisée à l’échelle mondiale auprès de plus de 1000 investisseurs quatre phénomènes très nouveaux :

D’abord, Paris, est devenue la ville la plus attractive d’Europe pour les investissements immobiliers.

Ensuite, 2017 aura été une année d’investissements record en Europe, qui devrait être suivie par une année 2018 encore plus fructueuse.

Enfin, l’immobilier logistique est pour la 1ère fois en tête, devant les bureaux et le résidentiel.

Ajoutons à cela la montée en puissance des actifs alternatifs comme les résidences seniors ou étudiantes.

1er point : Paris, ville la plus attractive d’Europe pour les investissements immobiliers.

Dans un contexte économique et politique favorable, la capitale française attire désormais l’attention des investisseurs européens devant Madrid, Amsterdam, Francfort et Londres. En 5ème place ces 5 dernières années, Paris prend pour la première fois la tête du classement.

« L’élection d’Emmanuel Macron, le Grand Paris et les JO 2024 ont permis à la France et notamment à Paris de recevoir un énorme coup de projecteur au niveau mondial. La France et Paris bénéficient d’un contexte très favorable pour les investisseurs, qui s’intéressent de plus en plus à notre marché », explique Fabrice Allouche, Président de CBRE France.

A noter qu’il faudrait ajouter, mais qui n’apparaît pas encore très précisément, l’impact du Brexit. Jusqu'alors, on a pensé que Francfort ou Rotterdam étaient mieux placées pour accueillir des banques, beaucoup d’éléments laissent penser que les cadres de la City préfèreraient venir travailler dans la région parisienne. Les équipements sociaux et éducatifs, les liaisons aériennes, les conditions de vie culturelle pèsent désormais très lourds dans le choix des entreprises internationales quand il s’agit de préparer un changement de localisation.

2e point : 2017 aura été une année d’investissements record en Europe, qui devraient être dépassés en 2018

Après une année 2017 record avec un volume total d’investissements en Europe de 291 milliards d’euros, les investisseurs européens prévoient d’injecter encore plus de capitaux en 2018 : un tiers de ces investisseurs (33%) envisagent de dépenser plus cette année que l’an passé.