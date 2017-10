Parfois l’entreprise tue. Et j’ai honte dans ce cas de défendre l’entreprise

La révélation des « Monsanto Papers » qui confirme la corruption de nombre de scientifiques par l’entreprise chimique, afin de faire croire à l’innocuité de ses produits, est une tâche honteuse sur le visage de l’entreprise. Elle donne ainsi à penser au monde qu’une entreprise est bien une entité différente des individus qui la composent, alors que ce scandale honteux est bien le fait d’hommes et femmes pour qui la vie compte moins que le profit. Terrible pour des entrepreneurs comme nous, qui aimons aller nous coucher le soir avec la fierté de ce que nous accomplissons.

A moindre échelle, les grands de la distribution, le plus « actif » en tête, nous abreuvent de publicités annonçant le retrait de produits qu’ils ont contribué à mettre, comme autant de poisons pernicieux, dans nos assiettes, nos produits cosmétiques et bien d’autres, avouant ainsi qu’ils savaient et les ont quand même approuvé et soutenu.

Chronique morbide d’une économie qui mérite non la perfection, les sociétés sont à l’image des hommes et le seront toujours, mais qui devraient pouvoir être régulées plus vite quand le dommage est avéré, sans que les politiques, dont dépend notre santé, n’aient comme toujours, la main qui tremble.

Chronique d’une mort lente, certaine. Une mort documentée, organisée, sans doute autre que celle de la nécessité marketing et du maintien du profit à tous prix. Y compris au prix de notre santé. Une mort qui naît dans nos champs et s’insinue dans nos assiettes, depuis des décennies. Pour de bonnes raisons au départ. Par mauvaise foi et intérêt économique depuis.

Notre société a une grande difficulté à corriger les fléaux pour l’humanité, quand ils ont été dictés par la nécessité et imprègnent et alimentent des courants économiques structurés, qui les rendent indispensables à une organisation ancrée. Le prix de la « désorganisation » l’emporte sur le prix attribué à la vie humaine. Le lobbying au bon endroit est plus efficace que la mort de ceux qui sont privés d’accès aux plus hauts niveaux de décision. L’internet contribue à changer l’équilibre des forces. Tant mieux.

Monsanto est une honte pour l’humanité. Non pas d’avoir inventé le Roundup et autres produits nocifs, qui l’ont été pour faciliter une agriculture intensive, qui était devenue impérative pour nourrir une humanité en croissance forte. Mais pour le maintenir, envers et contre tout, malgré le sang qu’elle a sur les mains. Tout le monde, surtout en dehors de la présence des journalistes et de témoins, avoue avoir la preuve irréfutable, de la mort certaine qui coule à chacune des gouttes dispersées sur les cultures, que nous retrouvons dans nos produits et nos assiettes. Tout le monde sait que le SriLanka, plus courageux que les autres, malgré d’énormes pression, a interdit le produit et comptabilise au moins 6000 morts de cancers liés directement à ce produit. Tout le monde sait, comme pendant la guerre, mais le collectif est paralysé par l’écheveau économique qui nécessiterait d’être détricoté par la disparition de ce produit. L’agriculture, les bactéries, le volume, tout devra être revu et cela l’emporte sur notre santé. La santé du secteur, avant notre santé à nous.