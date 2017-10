"Parfait (Et encore je suis modeste)" : l'enfant prodigue de l'humour français

ONE MAN SHOW

- Même si au premier abord, on a du mal à cerner la personnalité de Gérémy Crédeville, archétype du beau gosse prétentieux, on s’aperçoit très rapidement qu'il est en fait un jeune homme attachant, bourré d'auto - dérision. - Ses échanges avec le public sont fruit d'improvisations. On a le sentiment qu'au delà du plaisir qu'il prend sur scène, il en prend aussi à partager de bons moments avec son public. - Entre jeux de mots, vannes légères ou vulgaires, il y en a pour tous les goûts dans ce spectacle. Chacun se retrouvera dans une des situation décrites, que ce soit un Blablacar gênant ou une soirée film avec son conjoint qui n'arrête pas de poser des questions. - Pour finir, c'est surtout très drôle... On ne voit pas le temps passer.

Points Faibles

Je n'en vois pas

En Deux Mots

Ne vous fiez pas aux apparences, Gérémy Crédeville est très loin d'être prétentieux et imbu de sa personne... Au fur et à mesure du spectacle, on s'attache à sa personnalité sympathique et pleine d'auto-dérision.

Un Extrait

"Refiler la Picardie au Nord-Pas-de-Calais, c'est comme refiler la lèpre à un tétraplégique"

L’auteur

C'est en 1987 que l'enfant prodigue de l'humour français, Gérémy Crédeville, naquit à Béthune. La légende raconte que, depuis sa naissance, il ferait beau au moins une fois par jour dans le Nord-Pas-de-Calais.

Il démarre très tôt sur scène et gagne d'innombrables prix sur différents festivals d'humour. Parisien depuis le début de l'année 2016, il fait partie du groupe Coupe Paris Impro, apparaît dans le Jamel Comedy Club et joue son spectacle durant 1 an et demi au Théâtre des Blancs Manteaux. Depuis septembre, il joue ce même spectacle au Théâtre du Marais.