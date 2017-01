Parents-Enfants : oui, bon...

L’année 2017 va faire naître l’Europe du téléphone. La surfacturation quand on appelle un pays de l’Union, c’est fini... Enfin !

Invité de "L'Entretien politique" sur France 2 mardi soir, Vincent Peillon s'est fendu d'une comparaison entre le sort des musulmans français actuels et celui des juifs sous le régime du maréchal Pétain. Avec cette rhétorique moraliste, l'ancien ministre de l'Education nationale empêche le débat d'idées dans la primaire de la gauche et érode la cohésion nationale.

La Suède a expérimenté sur deux ans le projet des journées de travail de six heures quotidiennes. Les coûts engendrés ont dépassé les bénéfices,ce qui a mis un terme à l'expérience. En France, cela devrait mettre un terme aux espoirs d'une partie de la gauche qui tente d'imposer une semaine de travail à trente-deux heures.

Des chercheurs de l'Institut Whitehead, spécialisé dans les recherches biomédicales, ont mené des études sur le cerveau et sur le gène PTEN. Ce dernier est responsable des anomalies cérébrales chez les enfants atteints de macrocéphalie. Les découvertes des chercheurs pourraient permettre de recréer le cerveau humain, notamment.

"Une maison de poupée" est une pièce très sombre mais, curieusement, on passe des moments presque enchanteurs tellement Ibsen décrit admirablement la descente d'un couple aux abîmes.

L'Europe s'apprête à célébrer cette année les 60 ans des traités signés à Rome le 25 mars 1957, qui ont jeté les bases de ce qui est devenu l’UE d’aujourd’hui. Des accords dont la modernité et le courage peuvent encore surprendre et inspirer.

La rédaction du quotidien Le Parisien a fait savoir qu’elle ne publierait plus désormais de sondages portant sur les intentions de vote des Français jusqu’à l’élection présidentielle.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher commémorés dans la sobriété

« Eduquer un enfant, loin de pousser les parents à se ranger des voitures, à rentrer dans le rang, à choisir la tradition au détriment de l’inventivité, de l’imagination, de l’innovation, est un projet de vie, une aventure essentielle au genre humain, exigeante et révolutionnaire, qui ne doit pas se faire à moitié ». (Page 81)

- Certains exemples sont trop caricaturaux et Cécile David-Weill manque parfois de nuances.

- Puisqu’il s’agit d’aider les « parents sous influence » - c’est le titre de l’ouvrage - on aurait aimé que la partie sur le nécessaire travail d’introspection du parent pour débusquer les comportements hérités du passé soit davantage développée.

- Cécile David-Weill place l’enfant au cœur de l’éducation, privilégie une approche positive et bienveillante et insiste sur l’indispensable notion de plaisir à introduire dans la relation parent-enfant.

Cécile David-Weill s’inspire de sa propre expérience de mère, de ses lectures, d’échanges avec d’autres, parents, thérapeutes… pour livrer ses conseils en termes d’éducation. Elle rappelle que tout parent est sous l’influence de l’éducation qu’il a reçu et du jeune enfant qu’il a été et qu’il est nécessaire de s’en affranchir pour ne pas reproduire le passé avec son propre enfant.

Cécile David-Weill est romancière. Elle a publié « Béguin », « Femme de », « Les Prétendants » et « Chroniques de New York », aux éditions Grasset. Son dernier livre, « Parents sous influence », est publié aux éditions Odile Jacob.

