Paralysie en vue à la Maison Blanche : qui aurait intérêt à un Donald Trump cantonné à ses tweets ?

Atlantico : Depuis l'investiture de Donald Trump il y a six mois, le nouveau Président peine à diriger le pays selon ses souhaits, de l'Obamacare aux difficultés annoncées pour la construction du mur à la frontière mexicaine, un processus législatif totalement bloqué, des postes d'administration non pourvus etc...Dans le cas ou cette Présidence ce poursuivait ainsi, laissant penser justement à une absence de Présidence, quels en seraient les principaux bénéficiaires, aussi bien en termes d'institutions que de personnes (Le congrès, les Etats, les lobbys, une personnalité politique...) ?

François Durpaire : Il faut nuancer le tableau qui est fait du début du mandat de Donald Trump. Bien sûr il ne faut pas en faire un tableau idyllique mais le processus n'est pas bloqué définitivement. La chambre des représentants a voté le budget pour le mur à hauteur d'1,6 milliards. En revanche ça patine sur la question du budget ce qui peut laisser augurer un possible blocage de l'état fédéral pour la rentrée.

Ensuite, tous les présidents ont des difficultés à faire avancer les choses dans le domaine législatif. Par exemple les menaces de "shutdown" on les a connu sous presque tous les présidents. Quand on regarde le nombre de lois que les présidents ont fait passer au congrès on peut relever que Bush junior n'en a fait passer que 48%. Reagan n'en a fait passer que 40%... Il faut donc prendre de la distance par rapport à ce début de mandat qu'il ne faut pas juger définitivement comme étant quelque chose d'inconnu dans l'Histoire du pays.

La particularité de ce début de mandat c'est que Trump dispose de la majorité au Sénat et à la chambre des représentants. Les difficultés sont étonnantes du fait qu'il a la majorité pour lui dans les deux cas. On aurait pu penser effectivement à une avancée plus grande. L'échec de la révocation d'Obamacare est très révélateur. Les sénateurs sont en train de changer leur priorité législative, de passer de la question de l'assurance santé à la question de la "Tax Reform (réforme des impôts), peut-être de manière stratégique en se disant qu'ils vont d'abord essayer d'avoir cette première victoire pour ensuite revenir à la question d'Obamacare. Le sénateur républicain Roy Blunt a fait des déclarations en ce sens.

On constate que dans les institutions américaines, le principe des vases communicants. Quand un pouvpoir a moins de poids, le pouvoir d'à côté prend plus de force. Le congrès est en train de prendre la main en matière de politique étrangère, on l'a bien vu lors des dernières semaines. Ensuite, à l'intérieur du pouvoir exécutif on peut envisager à terme un effacement du président au profit d'autres forces à l'intérieur de l'exécutif, peut-être les militaires (qui ont une place importante dans le gouvernement Trump). Vendredi dernier, avec la nomination de John Kelly qui est véritablement le "chief of staff", c'est-à-dire le patron de l'organisation des équipes de la Maison Blanche qui a demandé à ce que toutes les équipes soient au garde à vous. On peut se demander alors si Trump lui-même acceptera de laisser la place à celui qu'il appelle "my general" pour qui il a beaucoup d'admiration au profit d'une plus grande efficacité de l'administration.