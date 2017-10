Il parait que Laurent Wauquiez a lu Maurras, Doriot, Bainville, Pétain !

Libération nous apprend que Wauquiez est un boulimique de la lecture. Un opiomane des livres. Un drogué de la page imprimée. Ça l'occupe énormément. C'est pourquoi – manque de discernement – il n'a pas trouvé le temps de lire un ouvrage essentiel : Mein Kampf.

Sous la signature de Laurent Joffrin le journal révèle qu'avec Wauquiez nous assistons à la naissance d'une "droite identitaire" qui "reprend en les édulcorant à peine les thèmes de prédilection du Front National".

Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut tuer la droite, on décrète qu'elle est d'extrême-droite.

Ainsi, je cite, cette droite-là, repeinte en brun, "nous renvoie pour le coup à la rhétorique nationaliste des années 30". Elle reprend "les figures de style les plus prisées des idéologues de cette époque, de Maurras à Doriot, de Bainville à Pétain". Saluons ici le retour du #lesheureslesplussombres un moment éclipsé par le #balancetonporc.

Wauquiez et les siens ont, toujours selon Libération, reçu le soutien d'individus comme Zemmour, Finkielkraut, Polony, Onfray. Oui, ils ont tapissé de leurs mots la route sur laquelle les années 30 avancent à marche forcée ! Un bel exemple de la fièvre inquisitoriale de la meute des "rien-pensants" (j'emprunte l'expression à Elisabeth Lévy).

Les chiens de garde de la gauche folle, sentant le sol se dérober sous leurs pieds, ont compris que pour retarder un peu l'échéance de leur décès, il fallait, en la nazifiant, en la fascisant, étouffer toute parole critique.

Vous pensez que Danièle Obono est une idiote ? Vous êtes raciste ! Vous préférez vous agenouiller dans une église plutôt que vous prosterner dans une mosquée ? Vous êtes islamophobe ? Vous estimez qu'Edouard Louis, dit Eddy Bellegueule, est un écrivain très quelconque ? Vous êtes homophobe ! Mais curieusement on peut insulter autant qu'on veut Finkielkraut et Zemmour sans être traité d'antisémite.

A bien y réfléchir, ce pauvre Wauquiez est un mou, un grand mou. Accusé d'idolâtrer les années 30, il n'est même pas capable de s'inspirer des années 90. Une déclaration de Valery Giscard d'Estaing, centriste bien sous tous rapport le 21 septembre 1991. "Le problème actuel auquel nous aurons à faire face se déplace de celui de l'immigration vers celui de l'invasion".

Une déclaration de Jacques Chirac, radical socialiste, dans l'âme en 1990. "Plus ou aura d'immigration, plus on aura d'insécurité. Ce n'est pas une question ethnique, mais notre immigration est une immigration bas de gamme. On va vers de graves conflits raciaux qui seront la conséquence du refus des Français d'être envahis par d'autres cultures. Toute race à l'instinct de se préserver".

Laurent Wauquiez a encore beaucoup d'efforts à faire pour devenir, comme ces deux-là, un authentique raciste et un vrai fasciste…