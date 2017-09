Il paraît qu'avec "fainéants, cyniques, extrêmes" Macron a fait preuve de "courage" !

Emmanuel Macron a bien fait de prendre Bruno Roger-Petit comme porte-parole. C'est un journaliste compétent et non dépourvu de talent. Bruno Roger-Petit a eu tort d'accepter ce job, mais ça c'est son affaire. Comme il est loin d'être idiot, il s'est sagement abstenu de commenter ou de justifier les curieux propos présidentiels.

Ce qui a fait l'affaire de quelqu'un qui piaffait d'impatience dans son coin : Christophe Castaner. Ce dernier est porte-parole du gouvernement. Et être porte-parole d'Edouard Philippe ce n'est manifestement pas à la hauteur de son talent et de ses ambitions… Il a donc bondi pour s'engouffrer dans le vide laissé par Bruno Roger-Petit.

Chez Castaner, tout est grandiloquence. Chacun de ses mots est un superlatif. Commentant la phrase sur "les fainéants, les cyniques, les extrêmes" il a, dans un élan amoureux et mystique, considéré que le président de la République avait fait preuve de "courage". "Il ira jusqu'au bout" a-t-il dit alors que, selon lui, Chirac, Sarkozy et Hollande se sont arrêtés à mi-chemin.

Chirac s'est bâti une notoriété avec son "ça m'en touche une sans faire bouger l'autre" et avec son "couille molle" (Balladur). Sarkozy s'est médiocrement contenté d'un "pauvre con". Quant à Hollande il s'est fait remarquer avec ses "sans dents". Macron a fait mieux. Et comme il est courageux, il peut encore s'améliorer.

Sur que Castaner va l'aider dans cette chevauchée héroïque (et moi aussi un peu). Les "fainéants" c'est pas mal mais insuffisant. Nous attendons maintenant de Macron qu'il nous parle des tire-au-flanc. Des bons à rien. Des traine-savates. Des pue-la-sueur. Des gougnafiers.

Il ne peut pas se contenter non plus de nous avoir parlé des "illettrés". Les analphabètes non plus ne doivent pas être oubliés ! Les "rien" c'était certes méritoire. Les "moins-que-rien" ce sera super.

Restent encore pour enrichir son répertoire les cuistres. Les handicapés du bulbe. La canaille. La racaille (ah ça non, ça ne se dit pas !). Les cons seraient également utiles : mais Macron ne va quand même pas stigmatiser ceux qui ont voté pour lui. Dans un souci de paix civile, nous nous abstiendrons de tout commentaire sur le porte-parole du gouvernement. Rappelons toutefois qu'au Moyen-Age, nos Rois avaient des bouffons à leur cour. Macron, lui, il a Castaner.