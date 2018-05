Paradoxe sportif : comment le football est-il devenu un spectacle... sans divertissement

Attachons-nous aux significations imaginaires accolées au football. Quel message ce sport véhicule-t-il? Car, il faut s’y faire, le football n’est ni muet ni neutre. Pas plus que ne l’étaient jadis les discours de Pierre de Coubertin, auxquels les thuriféraires les plus benêts de ce sport se réfèrent encore avec déférence. Quand il s’exprime, il ne parle pas seulement de football – plus juste : quand il parle de football, il ventriloque d’autres entités, d’autres forces, d’autres énergies, souvent à son insu.

Tendons l’oreille aux propos des joueurs, entraineurs, présidents de clubs, et journalistes. Tous – souvent dans la plus parfaite inconscience – diffusent des leçons conjointement économiques, politiques, et anthropologiques. Le football constitue un vivier inépuisable de métaphores visant, en dehors du domaine sportif, à automatiser les conduites humaines, à rendre les hommes plus accrocheurs, plus hargneux, plus compétitifs, moins civilisés, moins courtois, et surtout plus dociles. Infiniment plus dociles. Cette hargne n’est que la docilité à la transformation de la vie en compétition généralisée, à son devenir capitaliste dans tous ses aspects, à chacun de ses moments. Le football instaure, sur le cadavre de feu l’urbanité, le « pousse-toi de là que je m’y mette » en maxime capitale de l’existence hors des stades. Oui : le football est une double école, de la docilité et de la hargne. C’est en cherchant à convertir l’esprit en un « mental », et, plus inquiétant encore, en un « mental de gagnant », en supprimant tout ce qu’il y a d’ambigu et d’humain dans l’esprit, d’anti-performant, bref en mutant l’intelligence en un muscle tendu vers la victoire et le gain, qu’il joue son rôle de pouvoir spirituel.

Oui, écoutons-les un moment, les professionnels du football. De leur lassante logorrhée émanent les impérieux impératifs – tout aussi impérieux que les inflexibles impératifs catégoriques de Kant – qui assaillent l’existence contemporaine. Ils forment la cohorte agressive et braillarde des mots d’ordre appelés à coloniser toutes les sphères de la vie : gagner, être compétitif, toujours plus compétitif. Être efficace. Être le plus fort. Être le plus malin. Être le plus riche. Être le plus grand, le plus beau. Le devenir, si l’on ne l’est pas encore. Ils militent pour la mobilisation totale de l’existence au service de l’économie conçue comme guerre de chacun contre chacun, comme concurrence et non comme coopération. Conçue comme l’alpha et l’oméga de notre passage sur cette terre. Leurs impératifs sont ceux de la bourse, et aussi ceux que toute hiérarchie impose aux salariés dans les entreprises. Dans le management, du haut au bas de l’échelle, la métaphore sportive est très souvent invoquée pour pousser au rendement. Elle est utilisée pour dompter, dresser, humilier. Harceler – fouetter moralement. Le chef de rayon d’un supermarché sermonne ses troupes en se référant au football, les enjoignant de devenir des champions dans leur domaine, de se dépasser, d’outrepasser leurs limites, de les oublier, d’oublier de vivre, afin d’enrichir les lointains actionnaires. Il les motive à la façon d’un coach dans les vestiaires. En hurlant, en aboyant. En exerçant des pressions psychologiques, en humiliant. Il change leur intelligence, qu’il essaie de détruire par cet incessant harcèlement, en un mental de gagnant. Il articule son propos au culte agressif de la performance, et au fanatisme ravageur de l’évaluation. À l’intolérance décivilisatrice de la performance.