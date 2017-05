Paradoxe des législatives : au royaume des partis aveugles, La République (borgne) En Marche est reine

Décryptage

Bullshit jobs Jean-Laurent Cassely : "l'imaginaire entrepreneurial est assez puissant, même en France" Ils sont de plus en plus à tout plaquer. Des cadres dans une situation confortable mais en perte de sens dans leur travail quittent tout pour devenir artisan, petit commercant... C'est de ce phénomène sociétal que s'empare Jean-Laurent Cassely. Entretien.

Des mots sales… Terrorisme : cessez de nous mentir ! On tord la vérité. Et c'est pire que de la cacher.

Virage majeur Et si les scientifiques étaient en train de découvrir que la vitesse de la lumière n'est pas constante ? Selon la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, la vitesse de la lumière est une constante fondamentale de la nature. Est-ce vraiment le cas ?

Bonnes feuilles Lui à Saint-Denis, sa sœur au Bataclan : le 13 novembre 2015 d'Antoine Griezmann Rejeté par tous les centres de formation français à cause de sa taille et de son physique frêle, Antoine Griezmann s'exile au Pays basque espagnol dès l'âge de quatorze ans, la Real Sociedad de Saint-Sébastien étant le seul club à croire en lui. Il lui faudra une persévérance à toute épreuve pour atteindre les sommets. (Extrait de "Derrière le sourire" d'Antoine Griezmann publié aux éditions Robert Laffont 2/2)

Bonnes feuilles "Toutvent", l'autre "Jarnac" de François Mitterrand En s'appuyant sur le souvenir de récits, Frédéric Mitterrand a cherché à reconstituer l'enfance de François, à partager ses premières affections et ses chagrins, ses émotions et ses ambitions. "J'en ai conçu une profonde nostalgie pour ce pays de l'innocence qui fut celui de sa prime jeunesse." (Extrait de "Le Pays de l’innocence" de Frédéric Mitterrand, publié aux éditions Robert Laffont 2/2)

Bonnes feuilles Les ressources de la planète ne sont pas limitées de la façon que nous croyons Chaque jour, à la télévision, dans la presse, sur Internet et dans la bouche des hommes politiques, nous sommes abreuvés du même discours catastrophiste : le chômage, la pauvreté, les désastres environnementaux, la faim, la maladie et la guerre sont partout. Et pourtant… Pourtant, l’humanité a fait davantage de progrès au cours des cent dernières années que depuis l’apparition d’Homo sapiens. Pourtant, l’espérance de vie a plus que doublé au XXe siècle, alors qu’elle n’avait pas significativement évolué auparavant. Pourtant, la pauvreté a davantage reculé au cours des cinquante dernières années que pendant les cinq siècles qui ont précédé. Quel que soit le critère considéré, on peut sans conteste affirmer que « c’est mieux maintenant ». Et il y a même toutes les raisons de croire que ce sera encore mieux… demain. (Extrait de "Non ce n'était pas mieux avant" de Johan Norberg, publié aux éditions Plon 2/2)

Bonnes feuilles Le déclassement social ou le malaise des diplômés du supérieur Vous-vous ennuyez au travail malgré de bonnes études ? Vous- vous sentez inutile ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul. Ceux qu’on appelle encore les « cadres et professions intellectuelles supérieures » n’encadrent plus personne, d’ailleurs ils n’utilisent plus vraiment leur cerveau et sont menacés par le déclassement social. Chez ces anciens premiers de la classe, les défections pleuvent et la révolte gronde. Vous ne les trouverez cependant pas dans la rue à scander des slogans rageurs, mais à la tête de commerces des grands centres urbains : boulangers, restaurateurs, pâtissiers, fromagers, bistrotiers ou brasseurs, derrière leur comptoir et les deux mains dans le concret. La quête de sens de ces jeunes urbains n’a pas ni de redessiner nos villes, notre consommation mais aussi notre vision du succès, car ces nouveaux entrepreneurs marquent peut-être le renversement des critères du prestige en milieu urbain. (Extrait de "La Révolte des Premiers de la Classe" de Jean-Laurent Cassely, publié aux éditions Arkhê 2/2)

Deux poids deux mesures Richard Ferrand, l’impressionnant déni de justice La position du parquet est tellement risible qu’on se tient les côtes pour ne pas en perdre une à force de pouffer.