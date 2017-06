Le paradoxe de Fermi ou pourquoi les extraterrestres ne nous ont toujours pas contacté...

Le paradoxe de Fermi

Cette interrogation est connue sous le nom de « paradoxe de Fermi » : si la vie extraterrestre est potentiellement si abondante, pourquoi les petits hommes verts n’ont-ils pas déjà frappé à notre porte ? On s’imagine souvent que l’immensité des distances est l’obstacle principal qui empêcherait les extraterrestres de nous atteindre. À la réflexion, il n’en est rien. À la vitesse de la lumière, il faudrait environ 300 000 ans pour traverser la Voie lactée. Même en sillonnant l’espace à 10 % de cette vitesse, en colonisant les planètes au fur et à mesure et en lambinant en chemin, il ne faudrait que quelques millions d’années pour dominer la galaxie.

Bref, autant dire un clin d’œil à l’échelle de l’âge de l’Univers ! Les différentes solutions possibles au paradoxe de Fermi se divisent en deux grandes catégories : celles qui supposent qu’aucune forme de vie n’a jamais pu atteindre ce stade, et celles qui supposent que certaines l’ont fait, mais demeurent invisibles.

Le Grand Filtre

Plusieurs des solutions possibles au paradoxe de Fermi partent du principe que si nous n’avons vu arriver aucune civilisation extraterrestre à nos portes, c’est qu’il existe un effet « de filtre », qui fait qu’aucune n’a pu atteindre le stade lui permettant de coloniser la galaxie. Se pourrait-il que des cataclysmes frappent toute planète à un rythme tel que les civilisations y sont toujours balayées avant de posséder la technologie nécessaire à leur expansion ? À moins, autre malédiction, que toute civilisation avancée ne finisse par rapidement s’autodétruire ? Après tout, entre l’arme nucléaire, les dangers bactériologiques et le réchauffement climatique, l’humanité a maintes fois prouvé qu’elle avait la capacité de s’annihiler, alors qu’elle n’a pas encore acquis celle de s’extraire de sa condition terrestre… Peut-être est-ce là le destin de toute forme de vie intelligente : s’autodétruire avant d’avoir pu s’envoler vers les étoiles. À moins que le filtre ne se situe beaucoup plus tôt ? Après tout, il est envisageable que d’innombrables formes de vie existent partout dans l’Univers, mais que seule la Terre ait connu ce petit miracle qui a permis l’émergence d’espèces dites intelligentes ? Cela signifierait qu’un effet de filtre existe, mais que nous serions les seuls à nous en être affranchis, ce qui ferait peut-être de nous la première civilisation à prétendre à un destin interstellaire. Toutefois, difficile à nouveau de soutenir cette vision restrictive des choses. Nous constatons déjà de nombreuses formes d’intelligence individuelle ou collective chez d’autres espèces qu’Homo sapiens, et on peut raisonnablement penser que, sans l’être humain et avec quelques centaines de millions d’années supplémentaires, certaines de ces espèces finiraient par faire aussi bien que nous. Au vu de la quantité astronomique de planètes disponibles, et si la vie est effectivement relativement abondante, il n’y a pas de raison de penser que nous sommes les seuls à avoir pu inventer de quoi se déplacer et communiquer sur des distances interplanétaires. Tout cela m’amène à penser que, d’une manière ou d’une autre, les extraterrestres sont certainement déjà dans notre voisinage…