Paradoxe du djihad : pourquoi les terroristes pourraient bien à l'insu de leur plein gré redonner un sentiment de solidarité et d'unité à une Europe qui en manque tant

Atlantico : Suite à l'attentat de Londres survenu ce mercredi, les autres pays européens, parmi lesquels notamment la France et l'Allemagne, ont affiché leur solidarité vis-à-vis du Royaume-Uni. L'empathie suscitée après chaque attaque terroriste ne permet-elle pas de prendre conscience, dans ces conditions tragiques, que l'Europe existe ?

Edouard Husson : Certainement. Il est d'ailleurs triste que l'unité profonde de l'Europe ne se manifeste qu'autour des victimes causées en son sein par un ennemi idéologique. Et contre cet ennemi. Il s'agit bien entendu d'une réalité aussi ancienne que l'humanité. L'humanité commence avec l'enterrement des morts. Elle commence aussi avec l'unanimité réalisée contre un ennemi. Le grand anthropologue français décédé l'année dernière, René Girard, a proposé des analyses essentielles sur la disposition des communautés humaines à se réunifier contre un ennemi commun.

Evidemment, cela peut nous renvoyer à une réalité plus profonde: nous nous réconcilions, après les attentats terroristes, parce que nous prenons conscience de nos valeurs communes, nous nous les remémorons. Le terroriste, l'ennemi, nous renvoie à ce qui constitue notre identité: la société libre, fraternelle, tolérante. Ce sont des valeurs non seulement partagées mais formulées par l'Europe et aujourd'hui considérées comme "occidentales". Une vielle formule dit: Jérusalem, Athènes, Rome. Pour désigner les trois berceaux de notre culture européenne. Jérusalem, c'est la découverte d'un Dieu créateur extérieur au monde naturel, et donc, dans le même souffle, la possibilité de libérer l'homme de toutes ses peurs, de tous les déterminismes, de toute exaltation des forces naturelles; c''est l'affirmation de la personne, de l'individu, contre tout enfermement dans un destin collectif. Athènes, c'est la découverte de la raison, de la mesure, de l'équilibre; c'est la définition, par Aristote, de l'homme comme un "être civique", c'est-à-dire vivant dans une communauté choisie et non plus subie. Rome, c'est la découverte de l'universalisme pratique, le cosmopolitisme, l'assimilation de la différence. Lorsque nous sommes attaqués, comme à Londres, Anvers, Berlin, Bruxelles ou Paris ces deux dernières années, nous sommes renvoyées aux trois capitales spirituelles, au trépied historique sur lequel est fondée l'Europe.

L'islamisme ne serait-il pas finalement un "ennemi utile" dans le développement et le renforcement du sentiment européen ?

Edouard Husson : René Girard nous a fait comprendre que le refus du bouc émissaire est ce qui caractérise l'Europe - puis l'Occident en général. Nous ne croyons plus à l'unanimité contre un ennemi comme facteur de cohésion. Nous ne croyons plus à l'utilité de la désignation d'un ennemi pour npous réconcilier. Le meurtre de Socrate, celui de Jésus, celui de Jules César ont un point commun: ceux qui l'ont ordonné croyaient qu'ils allaient, grâce à un meurtre expiatoire surmonter les divisions de la communauté. Et ils ont en fait inauguré des crises encore plus graves de la communauté qu'ils voulaient réunifier par l'unanimité violente. Comme le dit Nietzche: quand nous philosophons, c'est toujours sur la mort de Socrate. La mort de Socrate, celle de Jésus, celle de Jules César s'avèrent profondément inutiles pour surmonter les crises de leur communauté respective. C'est pourquoi je ne crois pas à l'utilité de l'ennemi. Carl Schmitt a voulu la théoriser, malgré les fondements de notre culture et cela l'a conduit à émettre cette abomination: "Hitler est la loi du peuple allemand". La seule utilité des attaques que nous subissons est de nous rappeler à nos valeurs profondes. Comment se fait-il alors que l'unanimité de janvier 2015 ou celle de novembre 2015 nen France soient retombées aussi vite? Il nous faut comprendre que l'ennemi n'a qu'une utilité: nous placer face à nos responsabilités, redécouvrir nos valeurs, les réhabiliter. Oui, je me sens profondément solidaire du peuple britannique, de mes frères européens habitant de l'autre côté de la Manche. Mais, à vrai dire, je n'ai jamais eu de doute sur le fait que la Grande-Bretagne est européenne. Le Brexit a été une sortie de l'Union européenne; mais non de l'Europe. On ne peut pas sortir de l'Europe: l'Europe est une réalité culturelle très ancienne, qui a des racines bien plus profondes que l'organisation institutionnelle que nous pouvons donner à telle ou telle partie du continent. Je fais partie de ceux qui se rappellent que l'Europe va de l'Atlantique à l'Oural. Des victimes du terrorisme à Moscou ne m'émeuvent pas moins qu'à Londres, Paris ou Bruxelles.