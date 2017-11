Paradise papers : quand les ministères de l’intérieur et de la justice soutiennent les paradis fiscaux

Le Monde vient de révéler que la mutuelle Intériale avait créé une structure à Malte, officiellement pour y agir dans le domaine de la santé. On s'en délecte, puisque, rappelons-le, ces pratiques n'ont rien d'illégal, mais sont aujourd'hui pointées du doigt comme honteuses et immorales.

Or, quel est le métier de la mutuelle Intériale?

Comme son site Internet l'indique, la mutuelle d'Intériale est d'abord dédiée à la complémentaire santé des policiers. Son conseil d'administration compte d'ailleurs un certain nombre d'huiles de la police.

Tiens! des policiers qui créent une structure à Malte mise à l'index par les Paradise Papers?

Plus amusant encore: le consortium entre Intériale et Axa, monté pour la circonstance l'an dernier, a obtenu un référencement unique au ministère de la Justice, au grand dam des syndicats maison (qui préféraient la mutuelle du ministère de la Justice). Le ministère de la Justice qui choisit, pour ses fonctionnaires, une mutuelle citée dans les Paradise Papers? On croit rêver.

À la décharge du ministère de la Justice, Intériale revendique sur son site le premier prix décerné par l'Argus de l'assurance en 2015 en matière de responsabilité sociétale. De quoi endormir la vigilance des décideurs.

