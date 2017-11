Paradise papers : ces étranges oublis « domestiques » de la liste noire européenne des paradis fiscaux

La plupart des spécialistes sont aujourd’hui d’accord sur le fait qu’il faut surveiller activement, mais sans traiter systématiquement les cancers localisés et non invasifs de la prostate.

Mauvais pour la santé Contrebande et contrefaçon : des ravages insoupçonnés

Non limitée aux vêtements et produits de luxe, la contrefaçon concerne aussi et surtout des produits de consommation courante. Les très lucratifs marchés parallèles des médicaments, des boissons ou encore des cigarettes font courir des risques vitaux aux consommateurs, le plus souvent à leur insu.