"Paprika" : Du meilleur Palmade

THEATRE

"Paprika"

de Pierre Palmade

Mise en scène: Joffrey Bourdonnet

Avec Victoria Abril, Jean-Baptiste Maunier, Julien Cafaro, Prisca Demarez et Jules Dousset

INFORMATIONS

Théâtre de la Madeleine

Jusqu'au 7 avril

Du mardi au samedi à 21 heures

Matinée le samedi à 16 heures 30

Réservations : theatremadeleine.com/ 01 42 65 07 09

19 rue de Surène 75008 Paris

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Une stripteaseuse très légère et de grand appétit croque la vie par tous les bouts. Un matin, alors qu'elle est dans un épais coaltar, sonne à sa porte un grand dadais qui se prétend être son fils.

La douche est rude. Pas question de dire la vérité. Ainsi, elle se fait passer pour sa propre femme de ménage, inopinément prénommée Paprika, et enchaîne les quiproquos de moins en moins crédibles. Comment s'en sortir ?

POINTS FORTS

- on retrouve là tous les bons ressorts de la comédie de boulevard avec ses réparties à l'emporte-pièce et la petite phrase qui tombe pile poil pour provoquer l'hilarité (et l'on sait combien l'exercice est difficile)

- le bonheur de retrouver Victoria Abril, toujours très à l'aise dans les rôles déjantés, et ici au sommet de sa forme ; en outre, elle joue habilement de son petit accent hispanique pour rajouter du piquant à son discours

- les seconds rôles sont bien distribués : Jean-Baptiste Maunier a bien grandi depuis "Les choristes" et Prisca Demarez, la petite camarade de cabaret de Paprika, n'en rate pas une dans le genre gaffeuse invétérée

POINTS FAIBLES

De temps en temps, une facilité dans une situation attendue, mais c'est une comédie, que diable !

EN DEUX MOTS

C'est avec grand plaisir que l'on trouve là une bonne comédie boulevardière. Victoria Abril a, de temps à autre, des petits côtés de Jacqueline Maillan avec sa gouaille, sa fantaisie et son refus catégorique de fouler les sentiers battus. Par les temps qui courent, rire de bon coeur toute une soirée ne se refuse pas et manifestement, les comédiens semblent s'amuser autant que les spectateurs.

Pierre Palmade, qui a un peu tâtonné dans ses pièces précédentes, a pris de la bouteille si j'ose dire et a réussi cette fois-ci à ajuster parfaitement la donne. C'est du travail bien fait, avec légèreté. Et bonne humeur garantie !

L'AUTEUR

Pierre Palmade a toujours été attiré par le théâtre. Il débute dans "la classe" de Fabrice à la télévision où il côtoie bon nombre d'humoristes inconnus à l'époque (Bigard, Chevalier et Laspalès, Laroque, Mathy, les Inconnus...). Grand admirateur de Sylvie Joly, il se lance dans une série de sketchs qui lui assure très vite le succès et s'oriente rapidement vers le théâtre. Michèle Laroque sera sa partenaire complice (Ils s'aiment", "ils se sont aimés") . Une grande amitié le lie à Muriel Robin et l'un créera des sketchs pour l'autre et vice-versa. Il se diversifie, scénarise Mimie Mathy et Guy Bedos et participe activement au spectacle des "Enfoirés". De ses nombreuses pièces, "Paprika" est, à mon sens, la plus aboutie.