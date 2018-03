Panique à la bourse : Facebook désespère les marchés financiers, plombe Google, Tesla, Microsoft, Apple et jusqu’à la confiance dans nos démocraties

Jamais depuis sa déjà longue histoire, le monde digital n’a été aussi ébranlé dans son modèle économique et dans son rôle quant au fonctionnement des sociétés modernes.

Le scandale Facebook, soupçonné d’avoir laissé utiliser les données personnelles de plus de 50 millions d’utilisateurs à des fins de manipulation politique, a désormais un impact ravageur sur l'ensemble de cette industrie mais aussi sur le fonctionnement des démocraties puisqu’a priori, la manipulation des données personnelles aurait été utilisée par les partisans du Brexit en Grande Bretagne et leur aurait, au final, permis d’obtenir une majorité.

Le Congrès américain a décidé d’enquêter pour savoir dans quelle mesure, l’utilisation des données personnelles aurait pu biaiser les dernières élections américaines et favoriser la victoire de Donald Trump.

Pour comprendre l’ampleur de ce scandale et en mesurer l’impact, il faut bien sûr savoir ce qui s’est passé. Explications :

En clair, Facebook est soupçonné d’avoir laissé utiliser des millions de données personnelles drainées et stockées par une société d’étude privée. Cambridge Analytica est une entreprise d‘analyse de données qui travaille pour d’autres entreprises, pour des Etats et pour des partis politiques. En l’occurrence et selon plusieurs employeurs de Cambridge Analytica, dont Christopher Wylie qui est au centre de toutes les attentions, Cambridge Analytica a réussi à obtenir illégalement des données provenant de millions d’utilisateurs de Facebook. De façon à les traiter, les analyser, les cibler et ensuite leur envoyer des messages ou des informations qui correspondaient à leurs centres d’intérêt ou à leurs demandes. Le but étant de conforter des populations fragiles, de leur envoyer des fake news afin de les influencer dans leur comportement politique.

Cambridge Analytica aurait donc travaillé pour les partisans du Brexit en envoyant des dossiers et des informations cherchant à prouver que l‘appartenance à l’Union européenne avait été une catastrophe pour les Anglais.

Quant aux Etats-Unis, Cambridge Analytica s’était donnée pour objectif de sensibiliser les électeurs fragilisés par les conditions économiques et de leur expliquer qu’ils étaient victimes des complots fomentés par les élites américaines de la grande finance, et tous les amis d’Obama qui étaient à la solde de cette élite.

Depuis la découverte de ce scandale, les dirigeants de Cambridge Analytica ont été écartés de la direction de l’entreprise et notamment son directeur général, Alexandre Nix, qui serait à l’origine du concept qui consistait à siphonner les données et à les exploiter ensuite à des fins marketing ou politiques.

Chez Facebook, c’est un peu la panique. Mark Zuckerberg, après avoir refusé de témoigner officiellement devant la commission d’enquête britannique, s’est confondu en excuses dans la presse et à la télévision. Ce qui n’a rien changé et rassuré personne. Il va sans doute consentir à s’expliquer devant le Congrès américain.