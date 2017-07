"Pamela", les Churchill, tels qu'on ne les connaissait pas

C'est l'histoire d'une ravissante courtisane de la plus belle eau.

Très intelligente et fermement décidée à arriver, elle fuit une petite aristocratie anglaise grise et étriquée et surtout sans une thune, pour se lancer dans le swinging London huppé et international où elle utilisera toutes les ficelles pour parvenir au pouvoir solidement argenté.

Son moyen le plus sûr est l'amour, domaine où elle excelle, toujours avec panache, et qui sera son moteur jusqu'à la fin.

Elle se dépêche d'épouser, à 19 ans, le seul fils de Winston Churchill, dont elle se séparera rapidement mais dont elle gardera le nom pendant toute sa carrière et dont elle aura un fils prénommé Winston: la tradition est coriace.