"Un palais de papier" : l'histoire comme on aime la lire

Atlanti Culture Une veuve joyeuse très attendue mais pas très en voix... "La Veuve Joyeuse" est sans doute l'opérette la plus célèbre du répertoire et elle n'avait plus été jouée à l'Opéra de Paris depuis 15 ans. L'oeuvre est là, bien sûr, et les chorégraphies sont excellentes mais la mise en scène et la distribution ne sont pas au top.

Vases communicants Un impôt s’éteint, une taxe s’éveille et la dette grossit La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français ne sera pas sans conséquences.

Bonnes feuilles Tout ce que vous gagnerez à (ré)apprendre à faire la sieste L'interaction du rythme veille sommeil avec les autres rythmes biologiques explique que nous ne pouvons pas dormir n'importe quand, n'importe comment. Dans cet ouvrage, le docteur Marc Rey, spécialiste du sommeil depuis plus de 30 ans, nous invite à mieux comprendre le sommeil, l'apprivoiser, l'apaiser et surtout estimer nos propres besoins, qui sont intimes, personnels et fluctuants selon les périodes la vie. Extrait de "Quand le sommeil nous éveille" du Dr Marc Rey, publié aux Editions Solar (1/2)

Bonnes feuilles "J’ai toujours aimé la France, mais"... : les relations très paradoxales qu’entretiennent certains djihadistes avec leur pays natal Ni fous, ni ignares, les « soldats de Dieu » n’en sont que plus dangereux. Cet ouvrage présente les cadres cognitifs (idéologies, doctrines, visions du monde, valeurs) développés par des acteurs islamistes djihadistes. Alors que beaucoup a été dit sur les trajectoires de ces militants islamistes, on sait finalement peu de choses des discours qui les animent, des haines qui les habitent et de leur rapport à la France, à la démocratie, à la politique, au monde qui les entoure.Extrait de "Soldats de Dieu" - Paroles de djihadistes incarcérés, de Xavier Crettiez et Bilel Ainine, co-édité par l'Aube et la fondation Jean-Jaurès (1/2).

Bonnes feuilles Le jour où François Hollande a jeté l'éponge et a ainsi "ébranlé" Emmanuel Macron "Je connaissais Emmanuel Macron avant qu'il ne se décide à se lancer dans l'aventure d'une campagne présidentielle. Et quand il m'a exprimé son ambition d'accéder à l'Élysée, j'ai fait comme tout le monde : je n'y ai pas cru. Pourtant, au fil des mois, au plus près de lui, de son épouse Brigitte et de son cercle rapproché, sur les routes de France comme dans l'intimité des tête-à-tête, j'ai vu cet impossible devenir un improbable, l'improbable devenir plausible, le plausible se transformer en une réalité". Extrait de "Un personnage de roman" de Philippe Besson, aux Editions Julliard (1/2).

Avenir Plan logement : quelques annonces et des grands flous Le domaine du logement n’a pas été un élément central du débat politique lors des élections d’avril à juin, mais quelques annonces ont déjà été faites.