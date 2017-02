"Le p'tit monde de Renaud" : un grand moment !

Il commence sa carrière en 1975 avec l’album Hexagone, et s’il est impossible de citer ici l’ensemble de ses albums et de ses tournées, on peut néanmoins évoquer les plus célèbres dont Laisse Béton, Marche à l’ombre, Le retour de Gérard Lambert, Morgane de toi, Mistral gagnant (suivi d’un mois au Zénith avec 180 000 spectateurs).

Renaud est un des chanteurs majeurs de la scène musicale française depuis les années 70 et ses tubes ne se comptent plus.

Les lundis à 20h30, et les jeudis, vendredis et samedis à 19h

Enfin, en avril dernier, après une longue absence, Renaud revient sur scène avec Toujours debout.

THEME

Le p’tit monde de Renaud est un spectacle musical qui nous embarque dans l’univers des chansons de Renaud et de leurs personnages phares : Gérard Lambert, Manu, la Teigne, la Doudou, le Beauf… Ils sont tous là en chair et en os et nous emmènent dans leur vie quotidienne, du HLM au terrain vague, de la fête foraine au bal, à mobylette ou en auto tamponneuse...

POINTS FORTS

- Là où il y avait des chansons individuelles se faisant parfois écho, il y a désormais une histoire unique réunissant personnages et situations. Les grands personnages des chansons de Renaud que nous connaissons tous sont bel et bien une bande de potes, ils dialoguent, interagissent, vivent tout simplement, et c'est génial !

- Le spectacle nous permet aussi de prendre du recul sur l’ensemble des thèmes abordés par Renaud au cours de sa carrière, des années 70 aux années 2000 en passant par les années 80. A chaque période, son décor mais aussi ses thématiques dont certaines résonnent plus fortement en nous tant elles semblent encore actuelles. Les chansons choisies parmi le vaste répertoire de Renaud permettent ce beau portrait d’une génération qui se cherche, et qui tente de réaliser ses rêves sans perdre ses valeurs au passage.

- Le jeu des acteurs est formidable, ils sont emplis d’une énergie et d’un dynamisme communicatifs. Ils jouent, ils chantent, ils dansent et ils le font bien. Mention spéciale à Gaëlle Voukissa que j’ai trouvée vraiment exceptionnelle. Les musiciens qui accompagnent le spectacle sont aussi très bons. On chantonne intérieurement pendant toute la pièce, et on a qu’une envie après les applaudissements c'est que la troupe continue à reprendre les grandes chansons de Renaud avec le public.

- J'ai beaucoup aimé le côté un peu décalé de ce spectacle joué dans le cadre très classique du théâtre à l'italienne du Palais Royal. On est un peu surpris au début de voir ces loubards à la guitare sur cette scène bordée de dorures, mais finalement le contraste est réussi.

Et puis, est-ce que ce ne serait pas ça la magie et la beauté du théâtre, véritable art vivant ? Jamais là où on l'attend, en perpétuelle évolution pour ne pas s'endormir sur ses lauriers.

POINTS FAIBLES

Je n'en vois pas, d'autant plus qu'il me semble que même ceux qui connaissent moins l'univers de Renaud apprécieront ce spectacle musical. C'est évidemment un plaisir supplémentaire pour les connaisseurs ou les fans du chanteur mais pas une nécessité pour profiter de la pièce.

EN DEUX MOTS

Une adaptation à la fois fidèle et originale de l'univers de Renaud ! Energie, humour, profondeur, engagement, émotions… tout est là. Un régal musical et théâtral.

Bravo !

UN EXTRAIT

Impossible de choisir une seule phrase parmi toutes les chansons de Renaud: le choix est trop difficile! Désolée...

RECOMMANDATION : EN PRIORITE