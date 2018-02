Ovidie : "Comment expliquer que si un kiosquier oublie de ranger en hauteur les magazines pour adultes il risque 3 ans de prison alors qu’en un clic des enfants ont accès via leur smartphone à des millions de vidéos gratuites ?"

Atlantico : Les chiffres de la pornographie sur internet que vous citez dans votre livre "A un clic du pire" donnent le tournis. En 10 ans, l'humanité aurait regardé l'équivalent de 1,2 million d'années de vidéos pornographiques. La France sixième consommateur de contenus pornographiques dans le monde selon la revue statistique 2017 du site internet Pornhub, l'accès facile à la pornographie pour un public mineur n'est pas sans poser de question. Comment lutter efficacement contre ce phénomène et en quoi l'accès aux contenus pornographiques à un jeune âge peut être problématique pour la construction des individus.

Ovidie : Personnellement j’ai une approche froide et pragmatique. En France nous avons des lois censées règlementer l’accès aux contenus pour adultes et protéger les mineurs. La diffusion de contenus pornographiques est soumise à règlementation (double cryptage pour la télévision, code parental, carte bleue pour la plupart des sites payants). La plupart des acteurs légaux de l’industrie du X respectent ces règlementations. Mais depuis une dizaine d’années, ce qu’on appelle « les tubes », à savoir les sites de streaming construit sur le même modèle que Youtube, diffusent du contenu en accès libre et gratuit, sans aucun système de vérification de l’âge, et ne respectent pas la loi française. Pourtant, personne ne s’en offusque. On va taper par principe sur la poignée de producteurs français qui vont rester le plus souvent dans les clous de la loi, tout en faisant semblant de ne pas voir ces sites détenus par des gigantesques tech-compagnies qui sont parfois plus fréquentés encore que les sites d’Apple ou Microsoft. Comment expliquer que si mon kiosquier en bas de chez moi oublie de ranger en hauteur les magazines pour adultes il risque 75000 euros d’amende et 3 ans de prison alors qu’en un seul clic des enfants ont accès via leur smartphone à des millions de vidéos gratuites ? Pour moi, commençons déjà par faire appliquer la loi. Ensuite penchons-nous sur la question de l’éducation sexuelle en France.

Extrait de "A un clic du pire" : Accès à la pornographie : quand des fournisseurs d’accès Internet s’opposent à une quelconque régulation

Face à cette démocratisation des contenus pornographiques, que penser du débat public sur les questions d'accès à la pornographie et de l'image de la femme véhiculée par ces contenus? La juste-mesure des intervenants n'est-elle pas rare et les propos souvent caricaturaux ?

Tout le monde a un avis sur ce qu’on appelle « le porno », comme s’il s’agissait d’un tout homogène. En réalité, il serait plus juste de parler de « pornographies » au pluriel. Il existe une multitude de pornographies, de la plus éthique à la plus violente, de la plus féministe aux mises en scènes de viol. On trouve de tout. Je pense qu’il serait contre-productif de s’égarer dans des considérations trop floues, de parler à tout va de « l’image de la femme » et de tomber dans une forme de panique morale. La question n’est plus d’être pour ou contre la pornographie mais simplement de faire appliquer la loi.