Ouverture au monde et indépendance nationale : « en même temps » ?

Atlanti-culture "Jonas Fink, le libraire de Prague" : romance dérisoire, triste printemps, mais très bonne BD Le Printemps de Prague avait, en 1968, nourri bien des espérances, vite réprimées. Ce n'est évidemment pas une consolation, mais il sert aujourd'hui de cadre à la dernière BD de Vittorio Giardino, particulièrement réussie.

Bonnes feuilles Pourquoi le libéralisme amoral n'est tout simplement plus possible Pour Marc Halévy, aucun doute, les Lumières ont menti. On les vante, on s’en réclame. Pourtant, la pensée d’une dizaine de philosophes français du xviiie siècle a engendré beaucoup d’idéologies totalitaires qui ont ravagé l’Europe pendant 250 ans. C’est la thèse ardemment défendue ici : les idéaux de ces philosophes impliquaient, pour leur mise en oeuvre, le recours systématique à la force et à la violence, tant le moule de leur pensée était étroit pour y faire entrer toute la réalité. Extrait de "Les mensonges des Lumières" de Marc Halévy, aux éditons du Cerf (1/2).

Bonnes Feuilles Quand Emmanuel Macron se faisait prendre en grippe par Philippe Séguin à Bercy Vingt ans après, à l'âge des premiers bilans, Anne-Sophie Beauvais a revu ses anciens camarades d'école. Ceux qui ont partagé les cours avec cet étudiant atypique et inclassable, qui allait devenir le plus jeune président de la Ve République. Pourquoi lui, et lui seul, a-t-il marché jusqu'à l'Elysée ? Voici le portait de la génération Macron. Extrait de "On s'était dit rendez-vous dans vingt ans", d'Anne-Sophie Beauvais, Plon, 2018.

Bonnes feuilles Recherche du plaisir et sens mystique : le couple à l’épreuve de Mai-68 Dans un monde devenu précaire, n’est-il pas temps de parier sur l’amour au long cours et d’en renouveler régulièrement la décision libre et lucide, plutôt que de courir après un enchantement qui se retourne trop rapidement en déception et mène à la solitude ? Jean-Paul Mialet, psychiatre, spécialiste en psychologie expérimentale et cognitive, nous invite à nous interroger sur ce qui pousse à vivre à deux et à réfléchir à la profondeur du lien lorsqu’il se déploie dans la durée. Extrait de "L'amour à l'épreuve du temps" de Jean-Paul Mialet, chez Albin Michel (1/2).

Bonnes feuilles François Bayrou, ce représentant du "monde ancien" vite devenu encombrant pour Emmanuel Macron...qui a fini par l'écarter Dès le soir de son élection, son arrivée, seul au pied de la pyramide du Louvre, constituait un message sans équivoque : la « verticalité » de la fonction suprême était de retour. Emmanuel Macron était le candidat 2.0 ; il serait le président un point c’est tout ! Extrait de "Macron ou la démocratie de fer" de Michaël Darmon, aux éditions de l'Archipel, 2018 (1/2).

Déclaration de Paris Chantal Delsol : “Cette Europe qui renie ses racines pour ne pas déplaire à ses nouveaux hôtes déplairait certainement à ses pères fondateurs” Dans son manifeste intitulé "La déclaration de Paris", signée par une douzaine d'intellectuels européens, la philosophe Chantal Delsol nous sa vision de l'Europe, aujourd'hui en proie à un choc des civilisations et à la mondialisation.

Cachotteries Chômage : ces 8 milliards d'euros de dépenses annuelles que l'Etat occulte Muriel Pénicaud a présenté vendredi son projet de loi sur le chômage aussi baptisé « projet de loi pour la liberté de choisir un nouvel avenir professionnel ». Les mesures sur la formation augmentent mécaniquement la masse salariale de 8 milliards par an sans que personne ne semble l’avoir vu clairement.