Outre les Mélenchonistes et les Macronistes, n’y a-t-il rien ?

C’est la question qui se pose aujourd’hui, au regard des manifestations et plus encore des interventions médiatiques. Voix contre votes : les Mélenchonistes captivent radios et télévisions, les Macronistes votent les lois et endossent les critiques. La situation n’est plus celle du théorème de Malraux, « entre les Communistes et les Gaullistes, il n’y a rien ». Il définissait les deux grands mouvements politiques d’alors, dotés d’idéologies différentes et plus encore de bases sociales conséquentes et contrastées.

En caricaturant, le Communisme venait du marxisme et des ouvriers, avec l’URSS en arrière-plan proche, le Gaullisme d’un national-libéralisme et des classes moyennes, avec les Etats-Unis en arrière-plan plus lointain. Entre ces deux groupes, économiques, sociaux et idéologiques, il y avait peu de place, et moins encore aux deux extrêmes, gauche et surtout droite. Le théorème de Malraux s’est vérifié jusqu’en 1981.

Cette bipolarisation a disparu, laissant place à l’éclatement social actuel : 76% des Français travaillent dans le tertiaire, avec une très grande variété d’activités et de compétences, 14% dans l’industrie et 3% dans l’agriculture. Sans compter le processus de privatisation du secteur public. Les jeunes peuvent toujours entrer dans des emplois « classiques », CDD puis CDI, bien sûr, mais de plus en plus créent leur propre activité, avec l’explosion du nombre d’autoentrepreneurs, graphistes, codeurs ou Uberistes. Un éparpillement des activités est en cours, avec des carrières hachées, volontairement ou non, des phases de chômage et de changements de métiers, de secteurs, de régions. On peut vouloir des emplois à durée dite indéterminée (CDI), en pensant qu’elle sera très longue, avec plans de formation et de carrière à l’appui, mais ils sont de plus en plus difficiles à obtenir d’emblée.

Car la France se mondialise à vitesse accélérée. Après l’Union européenne, elle entre, avec François Mitterrand, dans l’euro, pour « peser face à l’Allemagne » (!). On sait ce qu’il en fut, pour une économie avec un tissu productif plus faible, une mentalité inflationniste et qui ne pouvait plus dévaluer. Faute de réformes, la dette publique, le déficit extérieur et le chômage furent les ajustements, le symétrique de l’Allemagne. D’un côté, les catégories intermédiaires et les villes moyennes voient leurs difficultés croître, avec les PME et TPE, plus la crise de l’agriculture. De l’autre côté, les entreprises industrielles voient leur importance dépérir, nombre de centres de décision passer à l’étranger, plus des vagues de privatisations. Les bases communistes et gaullistes se défont, avec des interrogations économiques et stratégiques permanentes sur la compétitivité et l’emploi, sur l’ouverture, l’Europe, l’euro. Elles continuent de tarauder le parti communiste, les mouvances gaullistes, le parti socialiste et les deux extrêmes.