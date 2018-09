Oui, les races existent ! Et on doit cette découverte à Rokhaya Diallo…

Eurêka (« J’ai trouvé ») est le cri que poussa Archimède quand il comprit la loi qui régit la poussée des objets et des corps plongés dans l’eau. « J’ai trouvé » (« Eurêka » elle ne connait pas !) s’écria Rokhaya Diallo quand elle comprit la loi qui régit la différenciation entre les humains. Généreuse elle s’est empressée de partager sa découverte avec nous.

Elle a lancé une application, qui porte le doux nom de « kiffe ta race » ! Et pour ça, il a fallu du courage à Rokhaya Diallo. En effet le mot race a été supprimé de la Constitution française. Au prétexte que son usage serait discriminatoire et raciste.

Mais Rokhaya Diallo est intrépide et téméraire. Son « kiffe ta race » c’est le « eppur si muove » de Galilée torturé par l’Inquisition. Oui même sous la torture Rokhaya Diallo continuera à crier « kiffe ta race » !

A regarder de plus près son site on s’aperçoit qu’elle ne kiffe qu’une seule race : celle qui a la même couleur de peau qu’elle. Les autres, et surtout les Blancs, elle ne les kiffe pas. Ils ne sont pas kiffables car ils sont génétiquement racistes…

Ce que Rokhaya Diallo ne peut pas être car elle est protégée par sa couleur de peau. De cette couleur elle a fait une armure, un bouclier et une arme de combat. Une Béninoise peut-elle être raciste ? Non, non et non !

Moi je kiffe Rokhaya Diallo. Je lui envie sa couleur. La mienne est quelconque sans saveur aucune. Et le matin quand je me réveille après avoir passé une mauvaise nuit je suis encore plus pâle que d’habitude. J’aimerais être noir comme elle : on ne verrait pas que j’ai sale gueule.

Je kiffe Rokhaya Diallo car sans elle on mourrait d’ennui. Je la kiffe parce qu’elle nous fait rire et nous amuse. Je la kiffe car j’aime ce qui est burlesque et grotesque. Mais je la kiffe surtout parce que, inspiré par ses travaux novateurs, j’ai fait mes propres recherches sur les races. Et j’ai découvert – Eurêka ! - la race des imbéciles. Rokhaya Diallo est concernée.

Ps : Elle précise « à l’attention de la fachosphère que « kiffe ta race » veut dire « prendre du bon temps ». Il est vrai que je ne parle pas la même langue qu’elle.