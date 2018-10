Oui, Jack London est un grand écrivain

THEATRE

CONSTRUIRE UN FEU

De Jack London

Traduction : Christine Le Boeuf

Mise en scène : Marc Lainé

Avec : Alexsandre Pavloff, Pierre Louis-Calixte, Nâzim Boudjenah

INFORMATIONS

Comédie-Française

Studio-Théâtre

Galerie du Caroussel de Louvre

99, rue de Rivoli Paris 1er

Jusqu' au 21 octobre, à 18h30

Réservations : 01 44 58 15 15 www.comedie-francaise.fr

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Au Klondike, dans le grand nord, un homme marche dans la neige pour retrouver ses compagnons passés par une autre route. C’est son premier voyage.

Il est seul, démuni, à la merci d’un froid intense et meurtrier. Il est à la merci du feu, dont il ignore qu’il peut en perdre la maîtrise, dans ces conditions extrêmes. Une magnifique réflexion sur la condition humaine.

POINTS FORTS

1 – Pari audacieux mais réussi de faire vivre un vaste espace de neige, de sapin, de ciel sans soleil, sur une si petite surface. Marc Lainé le réussit pourtant, avec l’aide d’écrans et de caméras qui fonctionnent en direct, en filmant des maquettes de paysages, et aussi le visage du voyageur, très bien incarné par Nâzim Boudgenah, lequel marche et court (sur place) dans la neige.

2 – Un chien le suit, personnalisé par Alexandre Pavloff, avec ses longs cheveux, ses pieds nus dans la neige, habillé en jean. Sa démarche souple, évoque bien ce chien, qui instinctivement suit cet homme qu’il croit maître du feu, et dont sa mémoire héréditaire sait qu’il peut l’aider à le protéger lui aussi de ce froid extrême.

3 – Magnifique évocation de la fragilité de l’être humain qui a perdu le contact réel avec la nature et qui ne sait pas se servir de cet instinct primitif qui sauvera l’animal. Le chien, à la fin, repartira en quête d’autres humains capables de lui construire un feu protecteur.

4 – Pierre Louis-Calixte, toujours excellent, est le narrateur du texte de Jack London, qui prend des dimensions métaphysiques. Le voyageur ne parle pas, sauf à l’extrême fin, lorsqu’il reconnaît et admet son erreur d’être ainsi parti, seul, sans suivre le conseil des anciens. On voit en gros plan son visage miné par l’effort puis par la panique qui le gagne. Sa fin est émouvante, car on sent alors qu’il s’incline face à l’inéluctable avec une sorte de grandeur.

5 - Tout ceci pourrait paraître très technique et peu théâtral. En réalité, la force réside dans le pouvoir évocateur du texte magnifique et de ses interprètes. Si j’osais, je dirais que l’on croit ressentir le froid.

POINT FAIBLES

Je n’en ai pas vu.

EN DEUX MOTS

Un spectacle extrêmement original, qui donne l’envie de se replonger dans les romans de Jack London (excellente traduction de Christine Le Bœuf). La dimension métaphysique transcende cette narration, particulièrement évocatrice de la faiblesse humaine face à la nature. Un spectacle qui fait réfléchir.