Oui la France est menacée d'invasion ! Mais on nous dit que ce n'est pas celle dont parle Eric Zemmour…

Le débat télévisé réunissait l'auteur du "Destin français" à Patrick Weil à qui l'on doit quelques ouvrages plutôt bien documentés sur l'immigration. Zemmour évoqua, avec fougue, les différentes vagues migratoires qu'avait connues la France. Les Italiens, les Espagnols, les Portugais et l'immigration de travail nord-africaine (années '60). Tous animés par un désir d'intégration et par l'espoir que leurs enfants deviennent des Français comme les autres. Puis Zemmour lui opposa, par contraste, l'immigration subie depuis quelques décennies.

Des gens qui, selon lui, viennent avec leurs moeurs, leurs coutumes et leur religion. Ils ne veulent pas, à suivre le raisonnement du pamphlétaire, ressembler a la France : ils veulent que la France leur ressemble ! Ce qui amena Zemmour, adepte du Grand Remplacement, à parler de "colonisation" et d'"invasion".

Ce dernier mot fit bondir Patrick Weil. Et il déclara - fallait oser - que la seule invasion que connaissait la France était celle des "touristes" ! "80 millions de touristes (un chiffre faux par ailleurs) !" lança le sociologue. Il sonnait le tocsin. L'heure était grave et la menace évoquée par lui mortelle pour notre identité. Et soudain, sous nos yeux effrayés, défilèrent des millions de Chinois, de Japonais et de Russes venus dans nos campagnes égorger nos fils et nos compagnes.

Il arrive aux prêtres de la pensée dominante, arrogants et suffisants, de perdre les pédales. Ils ont la science infuse, leur parole divine est sacrée. Ce qui les pousse - c'est compulsif chez eux - à débiter des monstruosités sur "l'invasion touristique". On peut trouver Zemmour excessif. Mais que dire de la défaite de la raison illustrée par Patrick Weil ?