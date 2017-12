Où va la Catalogne ? Des élections à haut risque pour Mariano Rajoy face aux séparatistes qui n’ont plus rien à perdre…

Toutefois, rien n’indique que le séparatisme, qui progresse depuis des décennies, sera jugulé, ou même contenu. Et rien ne permet d’attester que les forces « loyalistes » seront capables d’emporter la majorité. Les séparatistes, dont les leaders sont emprisonnés ou en « exil », et qui se présentent comme des « victimes d’une persécution politique », semblent avoir séduit une partie de l’opinion publique catalane et nombres d’ex-indécis, plus que jamais scandalisés par la « répression » espagnole, depuis le fameux référendum du 1er octobre dernier, et encore plus depuis l’incarcération de dirigeants politiques et associatifs indépendantistes catalans présentés comme des « prisonniers politiques » (« els presos politics »).

Chacun que se rappelle qu’à la suite de la tenue du référendum (illégal) d’indépendance organisé le 1er octobre dernier en Catalogne, le gouvernement de Mariano Rajoy (PP, droite conservatrice), a mis en application l’article 155 de la constitution espagnole qui a permis d’annuler le « processus » séparatiste (« el proces ») initié par le parlement catalan régional. Les dirigeants de l’exécutif catalan, dont l’ex-président Carles Puigdemont, « réfugié » à Bruxelles, ou encore son ex-vice-président, Oriol Junqueras, en prison, ont alors été démis de leurs fonctions, ce qui a scandalisé et révolté des millions de Catalans plus que jamais remontés contre Madrid.

Face à la stratégie « asymétrique » des séparatistes catalans, dont l’arme redoutable consiste à retourner la force répressive légale de l’Etat espagnol contre lui-même afin de lui faire perdre sa légitimité morale, celle de Mariano Rajoy est peu susceptible de gagner le cœur des Catalans autonomistes modérés, qui sont plutôt tentés par une réaction de radicalisation.

Le pari d’organiser des élections en un temps si court a été très risqué pour Rajoy, qui joue peut-être ici son destin national et qui est déjà très affaibli. Tout d’abord parce que les enquêtes montrent que l’aspiration indépendantiste n’a cessé de progresser depuis 2010, depuis l’interdiction de plusieurs scrutins par Madrid et depuis que le gouvernement de Rajoy est revenu sur certaines concessions qui avaient été faites par ses prédécesseurs envers les catalanistes. Les pro-indépendance, jadis évalués entre 20 et 30 % maximum jusque dans les années 2000, sont aujourd’hui estimés, toutes tendances confondues, entre 50 et 55 %, voire plus, si l’on compte les nationalistes catalans « modérés » proches de Podemos.

La deuxième raison pour laquelle Rajoy a fait un pari très risqué réside dans le fait que son parti, le Partido Popular, déjà très bas depuis des années en Catalogne en raison de sa critique de la cause séparatiste et de son « héritage franquiste anti-catalaniste », risque de baisser encore plus en raison de la diabolisation de Mariano Rajoy accusé de « répression fasciste » et de la monté inattendue d’un autre parti loyaliste : Ciudadanos, né en réaction au processus séparatiste, mais bien plus jeune, plus social et non entaché par les scandales de corruption qui ont discrédité le PP.