Où sont les Danois qui se plaignent ? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin

Un jour glacial, quand le ciel nuageux gris sombre déverse une pluie verglaçante, si vous demandez à un Danois ce qu’il pense du temps, il vous répondra tout naturellement : « Heureusement que je travaille ! » « Je suis bien contente de ne pas être en vacances ! » « J’ai hâte de rentrer chez moi ce soir me faire dor‐ loter et câliner mes enfants. » « Le mauvais temps, ça n’existe pas. C’est juste un problème de mauvais vêtement ! » Si vous dites « Quel dommage que ce soit déjà le dernier week-end des vacances !

», ils répliquent : « Oui, mais c’est le premier week-end du reste de nos vies ! » Où sont les Danois qui se plaignent ? Autant cher‐ cher une aiguille dans une botte de foin. Quel que soit le sujet, ils vous laisseront perplexe par leur capacité à injecter un point de vue positif dans la conversation. Nous ne cherchons pas à insinuer que les Danois ont un point de vue exagérément positif sur la vie et qu’ils en édulcorent l’amertume. Les Danois ne flottent pas sur un petit nuage d’optimisme, tels ces gens toujours très contents de tout, au sourire scotché aux lèvres, dont la rengaine préférée est « Super ! » ou « Génial ! » Ces gens-là planent complètement. Pas les Danois. Ils n’ont pas la prétention de se croire imperméables aux difficultés. D’une manière très terre à terre, ils voient juste une autre facette de leurs tracas, facette que vous n’auriez pas nécessairement envisagée de prime abord.

Non seulement ils choisissent de concentrer leur regard sur les aspects agréables des gens et des circonstances et non sur leurs aspects crispants, mais, plutôt que de s’embourber dans un point de vue unique, ils élargis‐ sent aussi leur perspective en grand-angle sur toutes les situations. Ensuite, ils tempèrent leurs affirmations. Du point de vue des psychologues, les Danois sont des « optimistes réalistes ». Les optimistes réalistes ne sont pas des hyper opti‐ mistes au sourire greffé sur le visage – ces gens qui sonnent parfois faux tant leur vie paraît parfaite. Ces personnes hyper positives ont tendance à ignorer les mauvaises nouvelles et donc à négliger d’importantes vérités désagréables. Il est risqué de croire que tout va bien, de dire que « Non, il n’y a aucun problème, » quand ce n’est pas le cas. Les problèmes ont le potentiel d’exploser à la figure de qui les ignore. L’autoillusion, dont nous avons parlé au chapitre 3, sous-tend le mécanisme. À l’opposé du spectre, les personnes vraiment très négatives et pessimistes ont tendance, elles, à ignorer les informations positives. Elles passent à côté des aspects plaisants de la vie et peuvent sombrer dans le désespoir. Comment devenir un optimiste réaliste ? En restant au contact de la réalité, mais d’un point de vue positif. Les optimistes réalistes filtrent et expurgent les infor‐ mations désagréables inutiles. Ils apprennent à faire la sourde oreille aux mots péjoratifs et développent l’habi‐ tude d’interpréter les situations ambiguës d’une manière positive. Ils ne voient pas les choses d’un point de vue exclusivement négatif ou positif, noir ou blanc, mais ils croient en l’existence de toutes sortes de nuances entre les deux. Se concentrer sur les aspects les moins négatifs des circonstances et chercher un juste milieu réduit le niveau d’anxiété et favorise le bien-être.