Où partir cet été ? Le top des destinations du tourisme industriel

Atlantico : 32 ans après Tchernobyl, le tourisme nucléaire en Ukraine a attiré quelques 50.000 visiteurs en 2017. A Prague, l’ancien site industriel de Dolní Vítkovice a accueilli 1,55 million de visiteurs, et le musée de la mine plus de 1,5 million de personnes en 2017, c’est plus que le zoo de Prague. Comment expliquer ce récent attrait pour le tourisme industriel selon vous ?

Jean-Michel Hoerner : En théorie, tous les touristes sont curieux et veulent justement satisfaire leur curiosité. On connaît ainsi le goût presque centenaire des touristes pour les paysages exotiques, les beaux châteaux, les villages les plus typiques… Le choix du tourisme industriel est sans doute le plus récent et répond au désir de mieux connaître notre civilisation, d’autant que beaucoup de ses attractivités restent encore très mystérieuses. Je pense donc que beaucoup d’entre nous imaginent que la sphère industrielle peut offrir des sites admirables.

Il s’agit donc d’une nouveauté qui pourrait offrir des découvertes exceptionnelles en permettant sans doute de mieux comprendre notre société.

Quels sont les principales destinations du tourisme industriel aujourd'hui ?

Il est évident que les meilleures destinations du tourisme industriel concernent surtout nos sociétés occidentales, comme si on avait encore l’ambition de découvrir quelque chose de nouveau et d’inconnu. La science cache encore beaucoup de mystères qui ont sans doute plus d’attrait que les chefs d’œuvre architecturaux ou les tableaux des meilleurs peintres. Quoi qu’il en soit, les amateurs d’un tel tourisme industriel demeurent originaux, et on doit considérer que le tourisme traditionnel a épuisé tous ses atouts pour aboutir à une telle évolution. On peut également admettre que les beautés du monde ont atteint leurs limites et que le tourisme industriel reste peut-être celui qui permet de découvrir… l’impensable.

En Angleterre comme en Allemagne, les centrales électriques et les usines ont la cote. En France, ce sont les secteurs de l’alimentaire, vins et spiritueux qui ont la côte. Quels sont les secteurs les plus visités ?

Paradoxalement, on doit reconnaître que les secteurs industriels les plus recherchés se situent dans des domaines exotiques, voire impensables. On évoque souvent les vignobles et leurs fameuses caves à vins : il s’agit d’une industrie particulière qui associe l’industrie à la vie quotidienne comme si celle-ci recélait encore beaucoup de mystères… Cependant, et cela pourrait être ma conclusion, le tourisme industriel n’a pas forcément un grand avenir, sauf peut-être au niveau des découvertes.