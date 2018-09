Où l’on découvre que Macron est un produit dérivé…

Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraëli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXe siècle.

L'automatisation et la robotisation suscitent de vives inquiétudes chez les travailleurs. Ces craintes sont-elles réellement justifiées ?

Les Chinois sont en train de dépasser les Américains sur le plan de la recherche scientifique. Les données en Europe et en France sont très loin des prouesses de ces deux géants.

Une étude menée par le Boston Children's Hospital et le National Institute of Mental Health vient d'être rendue publique. Un compte-rendu dans la revue Nature affirme que l'étude démontrerait que des neurones du cortex sensoriel du cerveau influenceraient la sensibilité au toucher.

La société et les injections de bonheur dans la vie de couple ou dans le culte de la performance poussent notamment à mettre sur le côté les personnes n'ayant pas de relations sexuelles.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

LEAD Le super typhon Mangkhut ravage le sud de la Chine et fait quatre morts

Échange entre Macron et un chômeur: "Le mépris n'est pas dans la parole du Président de la République" selon Julien Denormandie

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Citons-en quelques unes. “Les illettrés de Gad” , “les fainéants qui ne veulent pas chercher un emploi”, “les gens qui ne sont rien”. Et ils vaudront très très chers. Car les mots du chef de l’Etat sont impayables et hors de prix. Reste à savoir combien vaudra Macron lui-même. Vous achetez-vous ?

Mais le boutiquier de l’Elysée peut faire mieux. Beaucoup mieux. Pourquoi pas un mug à l’effigie de Benalla ? Succès garantit auprès des jeunes de banlieues. Nous attendons également avec impatience des croquettes pour chiens estampillées “Nemo”.Quant aux t-shirts il faut sortir du un peu banal “Président de la République”. Il y en aura, c’est sûr, en tirage limité pour les happy few, avec les phrases impérissables d’Emmanuel Macron.

Un t-shirt “Président” fabriqué par le “Slip Français” (ça ne s’invente pas). Il vaut 55 euros. Un cabas en toile pour les courses “Première Dame” (20 euros).Toutes les ménagères de plus de 50 ans vont se ruer dessus. T-shirt pour t-shirt nous nous sommes renseignés auprès du PSG : le maillot “Neymar” coûte 19,99 euros. Il est bien normal qu’un président de la République vaille plus cher qu’un vulgaire joueur de football.

Des drapeaux tricolores, des carnets, des montres bleu blanc rouge (169 euros) des mugs.. Et pour les plus fortunés un bracelet en fil d’or, 14 carats. Mais ce n’est pas ça que vous devez acheter.

Il y a donc une boutique estampillée “Élysée, Présidence de la République”. Cette boutique offre une large gamme de produits dérivés. Des produits dont nous nous autorisons à penser que c’est de la camelote de la plus vile espèce.

