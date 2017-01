Otonamaki : les Japonais se font de plus en plus entièrement emballer dans du tissu (et non, ce n'est pas une perversion)

Otonamaki. Non non, ce n'est pas le bruit qu'on fait en éternuant. C'est une nouvelle pratique au Japon qui commence à devenir une mode, comme le raconte la BBC. Et ce n'est pas pour les claustrophobes : il s'agit de se faire emballer dans du tissu.

Oui, vous, moi, pouvons aller au Japon nous faire emballer comme un gros cadeau. Une personne se met en position fœtale sur un grand drap, et est emballée, complètement, dans du tissu, le tout noué au niveau de la gorge.

Une session dure environ 20 minutes. Et oui, les gens payent pour ça.

D'abord pour les nourrissons

L'otonamaki est une nouvelle pratique, mais elle s'inspire d'une pratique traditionnelle japonaise, l'ohinamaki, ou l'emballage des bébés. Les bébés sont emballés de manière similaire, prétendument pour aider leur développement physique. La pratique fut inventée par Nobuko Watanabe, une sage-femme reconnue au Japon.

Kyoko Proportion, une entreprise qui offre des services d'otonamaki, a inventé la pratique au départ pour les parents : "certaines personnes étaient inquiètes et avaient peur que les bébés se débattent ou soient claustrophobes pendant qu'on les emballe", explique Orie Matsuo, de Kyoko Proportion. "Nous avons pensé que si on emballait des adultes de la même manière, ils se rendraient compte que c'est une très bonne sensation."

Une pratique pour aider le dos

L'idée d'otonamaki est d'aider à la posture, d'améliorer les problèmes de jointure, et notamment les problèmes de dos. Un genre de kinésithérapie, en somme. On commande un otonamaki comme on pourrait commander un massage, et la pratique rendrait les hanches, les jambes et les épaules plus flexibles.

"Ça a l'air exigu, mais à l'intérieur, on ne ressent pas ça du tout", déclare un client. "C'est tout l'inverse. Et après, je me suis senti mieux dans mes épaules et dans mon dos."

"C'était si bon que je me suis presque endormie", s'exclame une autre cliente. "Mon cou et mon dos étaient détendus. Je veux que mon mari apprenne à me le faire."

Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs publient des photos avant-après où ils arrivent à se pencher plus bas. Certains proclament les vertus anti-stress de l'otonamaki.

Mais l'establishment médical n'est pas encore convaincu. "Je suis en total désaccord", proclame Visvanathan Ravi, physiothérapiste. "Si une personne reste dans cette position pendant 30 minutes, je suis sûr qu'elle aura des problèmes de colonne vertébrale. Cette pratique n'est pas recommandée." Qu'on se le dise.