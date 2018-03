"Osamu Tezuka : une vie en manga" : Pour découvrir ou mieux connaître le "dieu du manga": emballant

Elle retrace la vie du mangaka, de son enfance jusqu’à sa mort. On y découvre la passion du jeune Osamu pour le dessin, les histoires et les sciences. Une passion qui sera son carburant pendant toute sa vie et qui le poussera à devenir mangaka, scénariste, producteur, animateur.

Publiée une première fois en quatre volumes, chez Casterman, dans les années 2000, les éditons Pika la ressortent en un seul volume pour les quatre-vingt dix ans de sa naissance.

POINTS FORTS

Bel hommage pour le Dieu des mangas : une biographie entièrement dessinée dans son style graphique si reconnaissable avec son célèbre personnage Oncle Moustache comme narrateur. Drôle, émouvant, instructif et inspirant, Une vie en manga permet de comprendre l’homme passionné qu’était Osamu Tezuka, ainsi que son énorme influence sur le manga d’aujourd’hui. A la fois historique et culturel, on plonge dans le Japon d’après-guerre et on le voit évoluer sous la plume d’un de ses plus grands auteurs. Une magnifique leçon d’art et de modernité.

POINTS FAIBLES

Neuf cent trente pages, c’est imposant. Ce n’est pas pratique à ranger dans une bibliothèque et c’est lourd pour nos faibles bras humains... Un conseil : installez-vous bien confortablement sur un fauteuil ou un canapé douillet pour vous lancez dans cette lecture fascinante !

EN DEUX MOTS

Les fans d’Osamu Tezuka se retrouveront en terrain connu, les novices du manga découvriront à la fois les règles du manga moderne et son dieu. Une rencontre merveilleuse.

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux:

- « Quand tu seras adulte, tu deviendras certainement auteur de manga. Dessines-en beaucoup d’autres.

Les paroles de M. Inai avaient rempli le jeune Tezuka de courage… plus que tout, parce qu’il avait l’autorisation de continuer à dessiner des mangas. »

- « Merci, maître Tezuka, de nous avoir tant fait rêver pendant toutes ces années. »

L’AUTEUR

Tezuka Productions est le deuxième studio d’animation fondé par Osamu Tezuka en 1968. Il est aujourd’hui dirigé par le fils de son créateur, Makoto Tezuka qui a pour projet de continuer d’adapter l’œuvre de son père. Le studio a sorti de nombreux films et séries d’animation très connus encore aujourd’hui comme Astro Boy,La légende du Roi Léo ou encore Black Jack.