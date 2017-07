Orientation : l'été, saison de toutes les angoisses pour tous les parents dont les enfants ne sont encore inscrits nulle part

Atlantico : Que ce soit après le Brevet ou après le Baccalauréat, qui sont ces Français qui ne savent pas comment orienter leurs enfants et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent ?

Jean-Louis Auduc : Le passage 3eme/Seconde ou Terminale/baccalauréat est aujourd'hui pour une masse d'élèves de plus en plus importante très problématique, car l'utilisation de logiciels et de gestion numérique est très loin de tout résoudre.

Quelles sont les principales difficultés rencontrées ?

Au niveau de l'orientation 3e/Seconde:

On estime le nombre d'élèves en difficulté d'orientation en troisième autour de 50 000 concernant ceux en formation professionnelle et en apprentissage.

Il y a les difficultés rencontrées, notamment à Paris, pour obtenir le lycée de son choix dans le cadre du barème rectoral et de la procédure Affelnet qui comprend une partie "contrôle continu" que chaque établissement a géré individuellement. Bilan: Des affectations problématiques pour certains élèves suivant la politique de notes de leur collège. Interrogé le 5 juillet à l'Assemblée nationale, le ministre s'est inquiété de "la complexité de la gestion Affelnet" et s'est interrogé sur "la sincérité" de certains livrets scolaires." Une bonne alerte pour la mise en place du contrôle continu dans des examens......

Des difficultés aussi chez une masse de jeunes souhaitant une orientation en lycées professionnels qui n'ont pas eu la filière professionnelle souhaitée et qui ne seront orientés qu'à la rentrée de septembre dans une filière professionnelle non souhaitée avec tous les risques de décrochage scolaire.

Il y aussi une masse de jeunes souhaitant l'intégration dans un CFA (Centre de Formation d'Apprentis) dans le cadre d'une formation CAP par l'apprentissage et qui ne trouve de contrats d'apprentissage au niveau CAP compte tenu de la diminution continuelle de ceux-ci au profit de contrats à des niveaux plus élevés (Bacs Pros, BTS....). Une grande partie de ces jeunes risque de se trouver "déscolarisés".

Au niveau de l'orientation Terminale/enseignement supérieur:

Cette fois on serait autour de 100 000 élèves avec un problème d'orientation après le bac. Le logiciel APB ( affectation Post-Bacs ) n'étant pas du tout adapté à la diversité des baccalauréats ( 50% de Bacs généraux, 30% bacs professionnels, 20% Bacs technologiques)et à la diversité des formations du supérieur où les formations à l'Université ne représentent que 50% de toutes les formations du supérieur, les jeunes ne trouvent pas de place dans les orientations choisies et se trouvent soumis pour une part d'entre eux au "tirage au sort" dans les formations les plus choisies.

L'accompagnement pour une bonne orientation en fin de cycle est-elle sufisamment adaptée ?

Non, si l'on a travaillé cette dernière décennie, à la liaison CM2/6e , on n'a pas travaillé suffisamment sur la continuité collège/lycée ou terminale/enseignement supérieur.

Concernant la liaison collège/lycées, le problème principal réside dans l'orientation en lycée professionnel ou en Centre de Formation en Apprentissage. Tout se fait comme si toutes les filières étaient équivalentes par rapport au prérequis. Or, entre les filières "mécanique", "espaces verts" "médico-social" ou "cuisine", il y a d'énormes différences!