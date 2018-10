Les organisations internationales sont-elles une forteresse progressiste imprenable dans la lutte entre libéraux et conservateurs ?

Londres,

Le 30 septembre 2018

Mon cher ami,

Un rire déplacé et révélateur

Lors du discours prononcé par Donald Trump devant l’Assemblée Générale des Nations Unies, j’ai été frappé, comme beaucoup, par la réaction totalement inappropriée d’une partie de l’auditoire, qui s’est mise à rire lorsque le président américain affirmait avoir plus fait au cours de ses deux premières années que beaucoup de ses prédécesseurs. A vrai dire, il avait utilisé une formule assez similaire à Davos, en février. Et là, personne n’avait ri: un auditoire d’hommes d’affaire et d’industriels se pose simplement la question de savoir si c’est vrai, en toute neutralité; surtout quand c’est l’un des leurs qui parle.

J’ai repensé aussi au sérieux avec lequel plusieurs de mes interlocuteurs chinois, voici quelques jours, m’ont parlé des conséquences de la politique du président américain pour l’économie de leur pays: ils s’attendent à être mis en difficulté par le nouveau protectionnisme américain. Comment expliquer alors la réaction new-yorkaise?

Elle nous fait plonger au coeur de la lutte entre libéraux et conservateurs. A l’ONU, Trump n’est pas confronté à un auditoire réaliste, comme à Davos, ni aux défenseurs d’un point de vue national, comme lors d’une négociation avec les Chinois, mais à une institution qui est le produit de l’ordre progressiste inventé par Wilson et Roosevelt après les deux guerres mondiales. Wilson: l’homme qui a choisi d’entrer dans la Première Guerre mondiale, contre la parole donnée à ses électeurs, et alors que les Etats-Unis étaient suffisamment puissants pour forcer les belligérents à une paix de compromis en 1916, avant que la guerre ne devienne irrémédiablement la matrice des totalitarismes. Roosevelt: le président qui commença par drainer vers son pays les liquidités monétaires dont aurait eu tant besoin l’Europe, asseyant ainsi durablement le pouvoir des fascismes qu’il devait ensuite affronter; celui qui mena une politique économique si inepte que seule l’économie de guerre en sauva les Etats-Unis; le chef d’Etat qui mena une politique d’une partialité flagrante contre le Japon, au point de ne pas laisser à ce pays d’autre choix que la radicalisation permanente et l’alliance avec Hitler; l’homme, enfin, qui donna à Staline les clés de l’Europe centrale, plongeant inutilement une dizaine de peuples dans le communisme pour cinq décennies. Voilà les pères de l’ONU, une organisation dont il faudrait supprimer aujourd’hui une grande partie des activités, en ne gardant que le Conseil de sécurité, le seul de ses organes à fonctionner selon des principes réalistes.

Des forteresses qui seront beaucoup plus difficiles à prendre que ce que nous imaginons

Ce n’est pas un hasard si c’est dans les organisations internationales comme l’ONU que les conservateurs, aujourd’hui - Trump le premier - se heurtent aux plus grosses oppositions. Les organisations internationales sont les forteresses dans lesquelles le progressisme, battant en retraite sur une partie de la planète, va se réfugier pour tâcher de résister - et d’où il pourrait bien, si nous sommes naïfs, nous empêcher de prendre le pouvoir. Nous autres conservateurs sommes sans doute trop optimistes lorsque nous faisons confiance aux forces de l’histoire pour substituer une ère conservatrice à l’ère du libéralisme dominant en train de s’achever. Il faut plutôt nous préparer à un combat sans merci. Et les progressistes disposent, dans la bataille, de positions très solides qui peuvent leur permettre de rester au pouvoir de bien des manières.

Avez-vous jamais réfléchi à ce paradoxe: Emmanuel Macron élu, dans votre pays, alors qu’il est le plus fervent des européistes et que la cause de l’Europe fédérale est devenue minoritaire en France au plus tard lors du référendum de 2005 ? Mais le jeu politique est bloqué par l’appartenance de votre pays à cette fédération qu’est l’Union Européenne: les candidats pro-Union partent avec un avantage compétitif quasi-insurmontable pour leurs adversaires; ils peuvent s’appuyer sur un appareil médiatique, des réseaux de grandes entreprises et une « sainte alliance » des gouvernants quasi-unanimement acquis à la cause européiste. Avec l’élection présidentielle française de 2002 au plus tard, il est devenu clair que le jeu normal des forces politiques ne pouvait plus s’exprimer - quelle que soit l’expression du vote populaire, à la fin c’est l’européisme qui gagne. C’est au nom de l’Union Européenne que vos gouvernements successifs font passer la plupart des réformes qu’ils entreprennent. C’est au nom de l’Europe que toute position économique ou politique réaliste est systématiquement écartée.

Je m’attarde sur l’Union Européenne mais je pourrais prendre d’autres exemples. Prenons la question du réchauffement climatique. Personne d’honnête intellectuellement n’en connaît les causes ni n’est capable d’en dire avec certitude l’ampleur. C’est une question qui devrait être laissée aux scientifiques, sans récupération. Mais vous trouverez toujours suffisamment d’hommes politiques et de hauts fonctionnaires internationaux prêts - contre leur discours affiché de souci pour l’environnement - à brûler des millions de litres de kérosène pour se rencontrer à différents points de la planète, décréter que c’est l’activité humaine qui explique le réchauffement et décider ensemble de contre-mesures dont ils vous diront, aussitôt prises, qu’elles sont tout à fait insuffisantes. il faudra à nouveau brûler beaucoup de kérosène pour la réunion suivante.