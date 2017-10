Organisation de son parti ou réforme des institutions : les dangereuses idées de Jean-Luc Mélenchon pour la démocratie

Atlantico : Dans le journal le 1, Jean-Luc Mélenchon a déclaré que le but de la France Insoumise n'étais "pas d'être démocratique, mais collective", car il s'agit d'un mouvement et donc "d'une forme organisée du peuple" à opposer au parti politique qui est selon lui contre le peuple. Et quand on lui demande : "Qu’avez-vous prévu pour parler au peuple sans diplôme ?", le leader de LFI déclare "Moi. Vous pouvez vous identifier à moi." Si on intègre ces déclarations à la vision que porte LFI de la VIe République, ne peut-on pas considérer que cette négation du caractère représentatif de la démocratie démocratique de la Ve République suit une pente de plus en plus antidémocratique ?

Eric Deschavanne : Cela dépend ce que l'on entend par "démocratique". La culture politique de Mélenchon est celle de l'extrême-gauche révolutionnaire et anti-libérale. La démocratie représentative libérale n'est pas son modèle. En revanche, la souveraineté du peuple est le dogme qui fonde sa démarche. Il oppose à la représentation comme forme d'expression politique de cette souveraineté, une "auto-organisation" du peuple, dont les modalités ne sont par définition pas très claires puisque déterminées sur la base d'un refus des procédures. "Le mouvement n'est ni vertical, ni horizontal, dit-il, il est gazeux".

Même fumeux pourrait-on ajouter ! En matière de procédures, ce qui émerge, ce sont celles que les partisans de la démocratie directe opposent classiquement à la démocratie représentative : le tirage au sort et la révocation des élus. La révocation des élus se fonde sur la théorie du mandat impératif qui a été fort justement écartée au profit du mandat représentatif par la Révolution française : un représentant dont la volonté est placée à tout moment dans la dépendance vis-à-vis de ses électeurs ne dispose pas de l'autonomie nécessaire pour incarner l'intérêt général (il dépend, s'il est député, des intérêts particuliers qui l'ont élu) ou pour prendre, s'il exerce le pouvoir, les décisions rationnelles que la situation ou l'intérêt collectif à long terme imposent et qui peuvent éventuellement contrarier les intérêts et les passions du moment. Bref, en l'absence d'une représentation politique doté d'un minimum d'autonomie, un peuple ne peut ni se gouverner, ni même se représenter ce qu'il veut. Quant au tirage au sort, pratiqué par la démocratie athénienne, et encore aujourd'hui pour constituer les jury de cours d'assise, il peut apparaître comme la forme de sélection la plus démocratique puisque le premier venu à sa chance. Par définition, il interdit en revanche le choix éclairé des meilleurs ou des plus aptes, ou simplement le choix de l'orientation politique que l'on souhaite privilégier. Si l'on devait tirer au sort le Président de la République, le sort pourrait désigner aussi bien Marine Le Pen, que Mélenchon, Macron ou Jean Lassale. Pas sûr que le peuple y gagnerait beaucoup en souveraineté et en "auto-organisation" !