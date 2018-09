"L'ordre international libéral westphalien" ou les illusions de la politique étrangère d’Emmanuel Macron

Dans son discours prononcé à l’Assemblée générale des Nations Unies, le 25 septembre 2018, Emmanuel Macron a semblé vouloir prendre le contrepied de Donald Trump qui avait pris la parole une heure plus tôt. Non sans solides arguments, il a dressé l’éloge du multilatéralisme et de la coopération internationale. D’aucuns insistent sur le peu de pouvoir du verbe, au regard du poids de la France dans les équilibres mondiaux. Bien au contraire, il importe que la pensée et les mots choisis pour l’exprimer soient adéquats au réel.

C’est là où le bât blesse. Le concept fumeux d’« ordre international libéral westphalien » fait redouter une certaine confusion dans la pensée-monde du président français, cela pouvant nuire à une diplomatie et une stratégie qui témoignent pourtant d’un certain sens du concret.

L’illusion westphalienne

De prime abord, l’expression d’« ordre international libéral westphalien » est passablement contradictoire. Il est vrai que la référence westphalienne est récurrente chez les observateurs français des réalités internationales et l’on peut y voir un signal envoyé à ceux qui, par opposition à un prétendu néo-conservatisme hexagonal, invoquent un introuvable gaullo-mitterrandisme. Dans leur esprit, « westphalien » signifie que diplomates et stratèges des unités étatiques demeurent les maîtres d’une scène internationale que structurent rapports de forces et de puissance. A ce compte, Thucydide, historien de la guerre du Péloponnèse (431-404 av. J.-C.), pourrait être qualifié de « westphalien ». Serions-nous donc face à un simple truisme présidentiel ? Il importe d’y regarder de plus près.

Signés en 1648, les traités de Westphalie mettent fin à la guerre de Trente Ans (1618-1649), destructrice d’une bonne partie de l’Europe. A cette date, la Respublica christiana qui, sous la double direction du Pape et de l’Empereur, assurait l’ordre temporel et spirituel de l’ancien Occident, n’est plus. A la fin du Moyen Âge, royaumes et principautés sont entrés dans une longue lutte pour l’hégémonie, une période équivalente au temps des « royaumes combattants » dans la Chine ancienne. Précaire et fragile, la paix résulte d’un simple équilibre des forces, les règles formelles du Jus ad bellum et du Jus in bello étant censées limiter la guerre.

En réalité, le système institué par les traités de Westphalie n’est pas le chef d’œuvre de rationalité politique rêvé au XVIIIe siècle. Henry Kissinger dissipe toute illusion de ce genre : « Les philosophes des Lumières se représentaient l’ordre international comme un mécanisme opérant à la manière d’une grande horloge dont les aiguilles ne s’arrêteraient jamais et avanceraient inexorablement vers un monde meilleur ». Dans les faits, le vide généré en Europe centrale par la guerre de Trente Ans a excité les appétits territoriaux. A l’ouest, le royaume de France exerce de fortes pressionset avance ses frontières, au détriment des terres d’empire. A l’est, la Russie s’est mise en mouvement. Au centre, la Prusse entame son ascension au point de mettre en péril le vieil ordre impérial. « Pendant tout le XVIIIe siècle, insiste Kissinger, les princes menèrent d’innombrables guerres sans pour autant chercher à instaurer un quelconque ordre international. (…) Aucun des pays clés du continent ne se sentait une quelconque obligation envers l’équilibre européen tant prisé des philosophes » (cf. Henry Kissinger, Diplomatie, Fayard, 1996, p. 57-58).