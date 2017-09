Ordonnances de la loi travail: un bilan partiellement positif pour la liberté des entreprises

Un sondage exclusif Harris interactive pour Atlantico et RMC qui révèle également que 54% des Français considèrent qu’elle détériorera les conditions de travail des salariés et 69% qu’elle ne permettra pas "de réduire le chômage".

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Dans la version qui avait circulé début juillet, le gouvernement avait donné le sentiment de vouloir élargir les compétences des branches en matière de protection sociale complémentaire. Celle-ci, on le sait, est grande pourvoyeuse de financement occulte des organisations syndicales dans les branches.

On notera en particulier que l'article 1er des ordonnances prévoit, pour les branches, la possibilité de s'emparer de 11 thèmes différents de négociation (voir ci-contre). Dans la réalité, il s'agit d'un affichage, puisque le texte présente comme nouveaux des thèmes anciens mais disparates (comme les conditions de renouvellement des périodes d'essai).

Cette continuité entre la loi El-Khomri et les ordonnances expliquent la complexité et la lourdeur du texte. Macron ne produit pas de rupture, mais seulement un parachèvement. D'où l'aspect complexe du texte, que certains appelleront même un manque de clarté.

Les spécialistes du sujet s'amuseront pendant longtemps encore à suivre les allers-retours entre les ordonnances et la loi El-Khomri, dont les rédacteurs sont en partie les mêmes. Une étude minutieuse du texte permettrait probablement d'identifier tous les moments où les ordonnances parachèvent l'ambition de la loi adoptée sous le quinquennat précédent en toilettant des rédactions qui avaient été biaisées par des arbitrages politiques.

Les accusations du libéralisme sont donc ici mal fondées, dans la mesure où le texte ne produit pas d'allègement de normes, et où il ne diminue pas le poids des branches professionnelles.

On notera toutefois, en premier lieu, que le texte ne participe ni d'une simplification ni d'un allègement des contraintes, bien au contraire. À de nombreux égards, il renforce même les obligations qui pèsent sur les entreprises et sur les branches en matière de négociation collective.

Un texte qui reste complexe et renforce les contraintes

Les ordonnances travail ont probablement fait l'objet d'arbitrages ponctuels jusqu'à la dernière minute. Compte tenu de leur volume et des champs qu'elles couvrent, cette instabilité était inévitable. Elles se présentent sous la forme de quatre textes différents, dont le principal, consacré à la négociation collective, réserve des surprises globalement positives.

