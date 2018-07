Or rose à tous les étages : la couleur à la mode qui ne passe pas

Atlantico : D'où vient cette tendance qui submerge aujourd'hui les bijouteries, et même au-delà ? Est-elle attachée à une génération en particulier ?

Emilie Coutant : La tendance du rose est assez forte et on peut la retrouver un peu partout. C'est surtout dans les bijoux que l'on observe une réelle explosion.

Il y a eu une tendance rose. On parle du millénnial Pink chez qui concerne la jeune génération. On désigne là tout ce qui est rose et rependu dans la mode, le design. C'est d'abord arrivé par la décoration intérieure. On parle de rose scandinave.

L'or rose est-il réservé aux femmes ?

On voit par exemple des marques de montres d'hommes qui s'y risquent...

Non. Je pense que quand on parle de rose millénnial on parle d'une génération qui est convaincue et touchée par cette tendance. Il n'y a pas de distinction de genre à ce niveau-là. Cela féminise certaines tenues masculines sans que ce soit très prononcé. Ça se fait par petites touches. C'est un apport un peu plus chaleureux que l'or jaune. Il apporte aux hommes une couleur un peu unique qui va dénoter.

Avec quelles couleurs se marie l'or rose ? Peut-on le porter sur des bijoux pour se rendre à un mariage, ou reste-t-il cantonné à des tenues plus fantaisistes ?

Je pense que ça peut très bien se porter au quotient. Il est sûr que lors des mariages, avec des robes très fleuries et des choses comme ça, pour donner un peu de fantaisie à une bague de fiançailles, cela va apporter une touche tendance. L'or rose est moins bling-bling que l'or jaune, il passe-partout. Il y avait l'or blanc, mais celui-ci est plus associé à l'argent.

On trouve même des marques de mobilier de jardin qui proposent des gammes dans cette couleur... ça ne va pas un peu trop loin ?

Oui peut-être. Mais il faut bien savoir se réinventer. Cela veut dire aller chercher des codes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Amener du précieux ou de l'or dans du mobilier de jardin, c'est quelque chose qui s'est déjà vu dans le passé. L'or rose va apporter un peu de luxe, mais par une touche moins bling-bling. C'est un bon juste milieu entre luxe et tendance.