Optimisme individuel, pessimisme collectif : le double paradoxe français

La publication récente de la dernière vague du baromètre de la DREES, réalisée par BVA, est riche d’enseignements concernant l’état d’esprit des Français vis-à-vis de la société française ainsi que de leur avenir et du rôle de l’Etat-protecteur en France. On constate tout d’abord que le pourcentage des Français qui se déclarent pessimistes (41%) quant à leur avenir personnel est en légère baisse par rapport à l’an dernier, une donnée qui s’inscrit dans la tendance à ce que la sortie de la grande crise économique de 2008 se traduise par davantage d’optimisme dans l’avenir.

Mais passé ce premier constat général, les données de l’enquête montrent des Français en fait préoccupés et même inquiets sur l’avenir de leurs conditions économiques et sociales : le niveau de préoccupation sur les salaires et le pouvoir d’achat, la pauvreté, l’avenir des retraites, le chômage ou l’environnement dépasse les 80%. Un prisme de craintes concernant l’exclusion sociale, le logement, l’accès aux soins, le maintien d’un bon niveau de protection sociale en cas d’accidents de la vie vient vite gommer la première lecture que l’on pouvait faire des données au vu de la baisse du pourcentage de ceux qui se déclarent pessimistes sur leur avenir.

Par ailleurs, les données du Baromètre de la DREES montrent que les Français attendent majoritairement des pouvoirs publics plus de prise en charge, ou au moins un maintien à un bon niveau de la prise en charge et des aides. Par exemple, ceux qui déclarent s’occuper régulièrement d’une personne dépendante ne se sentent pas assez soutenus par l’Etat et pas assez reconnus dans leur rôle d’aidants. Globalement, l’enquête dresse le portrait de Français relativement optimistes sur leur avenir personnel mais assez préoccupés vis-à-vis du système de protection sociale et de son avenir.

Ce prisme n’est pas sans rappeler d’autres indicateurs et d’autres données que le sociologue Jean Viard, membre du CEVIPOF, ou l’économiste de Sciences Po Yann Algan, résument par le paradoxe français : « bonheur privé, malheur public ». Dans leurs travaux, les sociologues et économistes nous rappellent la dimension toute relative et toute subjective de ce « malheur français ». Plutôt que de nous sentir satisfaits d’avoir atteint un stade de développement et de sécurité dans nos vies comme rarement avant dans l’histoire de l’humanité, notre regard se compare aux autres. Nous sommes d’incorrigibles comparateurs : sitôt atteint un niveau de vie ou acquis un bien, nous regardons un peu nostalgiques dans le rétroviseur ou un peu envieux chez le voisin. Or c’est le revenu relatif et non absolu qui détermine le sentiment de se sentir bien : pour être heureux, il ne suffit pas de vivre caché, encore faut-il que l’autre ne soit pas plus heureux que nous…