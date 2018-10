Opération reconquête... en plein chaos : mais qui Emmanuel Macron devrait-il s’attacher à convaincre en priorité ?

Atlantico : Dans un contexte de baisse de popularité, de démissions ministérielles, et de tentative de reprise en mains de la situation par la communication, comment évaluer la stratégie d'Emmanuel Macron? Est-il pertinent pour le chef de l'Etat d'en appeler à "tous les Français" au travers de sa déclaration aux Antilles "J’ai besoin de vous, journalistes, population, élus", ou serait-il politiquement plus avisé de privilégier son cœur d'électorat ?

Chloé Morin : Pour le moment, il est probable que la « stratégie de reconquête » ne soit pas perçue par l’opinion, et que l’impression globale soit surtout celle d’une grande confusion. En effet, même si l’inflexion de son discours ce week end aux Antilles est notable - on renoue avec la « bienveillance » dont il avait fait un mot d’ordre pendant sa campagne -, elle tranche beaucoup avec ses dernières sorties polémiques sur le pouvoir d’achat ou le jeune chômeur qui n’aurait qu’à traverser la rue. A ce stade, ce revirement soulève nécessairement la question de la sincérité : qui est le « vrai Macron »?

Est-il sincère lorsqu’il avoue ses erreurs? Nous vivons dans un climat de défiance politique que 2017 n’a pas estompé, les Français décryptent tout, voient des « coups de com’ » même là où il n’y en a pas… l’enjeu, pour Emmanuel Macron, sera donc non seulement de fixer sa stratégie (on croit comprendre qu’il choisit l’inflexion sur la forme pour mieux persévérer sur le fond, et ne pas changer le ligne), mais aussi d’être jugé sincère, et donc crédible.

Je note qu’à très court terme, le fait qu’il n’ait visiblement pas encore réussi à refermer la « polémique Collomb » envoie un certain nombre de signaux négatifs qui risquent de parasiter la reconfiguration de sa communication au cours des jours qui viennent, et donner le sentiment qu’au lieu de traiter « les vrais problèmes » la macronie s’enlise dans des querelles de personnes ou des polémiques secondaires. Initialement, le fait qu’un ministre semble pouvoir choisir le timing de son départ paraissait brouiller la chaine d’autorité hiérarchique et envoyer le signal que nous avions, à un poste régalien majeur en période d’attentat, un ministre pas 100% à sa tâche. Le fait que l’on annonce, dans l’entourage du Président, qu’il a refusé la démission présentée par son ministre avait le mérite de rétablir la chaine d’autorité, même si en creux certains commentateurs ont prétendu que ce maintien était contraint, notamment en raison d’un manque de remplaçants suffisamment expérimentés pour le poste. Mais avec son interview au Figaro, où il maintient sa volonté de démissionner, Gérard Collomb semble mettre en cause directement l’autorité du Président. En outre, cette affaire interroge sur les liens de confiance entre le Président et l’un de ses soutiens historiques. Or, souvent, les Français donnent sens à des événements complexes en les ramenant à des affaires de personnes. Ils psychologisent les affaires politiques. Dès lors, l’on peut craindre qu’ils lisent l’affaire Collomb comme un signe que mêmes les plus proches, ceux qui connaissent le Président, doutent de leur chef, ce qui viendrait conforter leurs propres critiques et leurs propres doutes sur la stratégie présidentielle.

Au delà du « cas Collomb », si l’on revient à l’inflexion de la posture macronienne vers davantage d’horizontalité, à travers laquelle il prétend parler à tous et en mettant en scène sa volonté de rassembler, il me semble qu’il parle en réalité - contrairement à ce que vous dites - d’abord et avant tout à son socle électoral, dont les dernières mesures de popularité indiquent qu’il commence à douter - même si cela reste quantitativement tout à fait marginal. Son identité politique étant construite sur le récit du « en même temps », c’est à dire l’idée qu’il existerait un terrain d’entente entre gauche et droite et qu’il serait possible de dépasser des clivages idéologiques et partisans artificiels pour poursuivre l’intérêt général, il a besoin de renouer avec l’image d’un Président rassembleur, s’adressant à tous, sans se laisser enfermer dans un camp ou ne paraître s’adresser seulement à quelques catégories d’électeurs.

Ce récit du rassemblement auquel adhèrent ses électeurs ne signifie pas que sur le fond, sa politique ne révèle pas des valeurs et des convictions qui ne sont pas unanimement partagées par la population. Nous savons par exemple que le libéralisme économique « idéologiquement pur » est très minoritaire dans la population. Certaines mesures, comme par exemple celles envisagées sur les droits au chômage, font l’objet de clivages partisans très forts entre droite et gauche. Elles sont loin de parler « à tous », et certaines comme la moindre revalorisation des pensions de retraites sont même impopulaires auprès de ses propres électeurs concernés... c’est pourquoi il est essentiel pour Emmanuel Macron ne démontrer qu’elles participent d’un projet qui peut répondre aux aspirations de l’ensemble des Français, bien au delà de son socle.